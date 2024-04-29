Командир “Грузинського легіону” попередив про наслідки для Грузії та світу в разі перемоги РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон” задля допомоги українському народу зберегти свою незалежність.
Мамука розповів online.ua, чому перемога України так важлива для Грузії та всього світу.
Путіну потрібна частина історії України
Росія — це держава без історії. Путіну потрібна частина української історії для того, щоб виправдати своє існування, тому вони напали на Україну.
Проводити активні дії дуже складно західним політикам. На мою думку, ера рішучих політиків закінчилася. Одні з останніх політиків, які приймають різкі рішення — Рейган, ще був Маккейн.
Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні
Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.
Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.
Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.
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