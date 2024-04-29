Що мотивує грузинів воювати за Україну — відповідь командира “Грузинського легіону”

Мамука розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну та чому її перемога так важлива для Грузії.

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив і очолив “Грузинський національний легіон”, щоб допомогти українському народу зберегти свою незалежність у війні проти Росії.

Мотивація грузинів захищати Україну

Я практично 30 років перебуваю на війні. На жаль, це норма для мого покоління. Якби я міг тоді залишити собі якусь підказку, то написав би: “Продовжуй боротися!”.

Я воюю для того, щоб не було війни. І майбутнім поколінням не довелося проходити через те, що ми пройшли.

Право кожної людини — бути вільним. Це найдорожче, що маємо. У 2014 році мені підказало серце створити “Грузинський легіон”.

Вирішив воювати на стороні України, бо Україна — це друг, а друзів кидати не можна. Мамука Мамулашвілі Командир “Грузинського легіону”

Грузії довелося пройти той шлях, який зараз проходить Україна. Єдині, хто нам допоміг — українці.

Я часто говорив з хлопцями, щоб зрозуміти, яка у них мотивація вступити до “Грузинського легіону”.

Вони усвідомлюють те, що захищають Грузію в Україні. Знають, якщо Україна програє війну, то Грузія буде повністю окупована. Поширити

Від початку повномасштабного вторгнення, “Грузинський легіон” залишається одним з найбільших іноземних формувань в Україні. Росія хоче зламати наш дух, і завела понад 300 кримінальних справ на добровольців із Грузії.

Що відомо про загиблого добровольця із Грузії

13 листопада 2023 року стало відомо, що в Україні на війні загинув ще один доброволець із Грузії – Іраклі Курцікідзе.

Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило його смерть.

Керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, "поки не дізналися рідні".

Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер два дні тому героїчно впав, ми просто не писали до того часу сім'я Санамді не впізнає. Іраклій Курцикідзе ти залишив велике ім'я в Україні брата в ім'я Грузії, – сказано в заяві. Поширити

З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.