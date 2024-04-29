Что мотивирует грузин воевать за Украину — ответ командира "Грузинского легиона"
Категория
Украина
Дата публикации

Что мотивирует грузин воевать за Украину — ответ командира "Грузинского легиона"

Грузинский легион
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Источник:  online.ua

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал и возглавил "Грузинский национальный легион", чтобы помочь украинскому народу сохранить свою независимость в войне против России.

Мамука рассказал online.ua, почему грузинские добровольцы воюют за Украину и почему ее победа так важна для Грузии.

Мотивация грузин защищать Украину

Я практически 30 лет нахожусь на войне. К сожалению, это норма для моего поколения. Если бы я мог тогда оставить себе какую-нибудь подсказку, то написал бы: "Продолжай бороться!".

Я сражаюсь для того, чтобы не было войны. И будущим поколениям не пришлось проходить из-за того, что мы прошли.

Право каждого человека — быть свободным. Это самое дорогое, что есть. В 2014 году мне подсказало сердце создать "Грузинский легион".

Решил воевать на стороне Украины, потому что Украина — это друг, а друзей бросать нельзя.

Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона"

Грузии пришлось пройти тот путь, который сейчас проходит Украина. Единственные, кто нам помог — украинцы.

Я часто говорил с ребятами, чтобы понять, какая у них мотивация вступить в "Грузинский легион".

Они отдают себе отчет в том, что защищают Грузию в Украине. Знают, если Украина проиграет войну, Грузия будет полностью оккупирована.

С начала полномасштабного вторжения "Грузинский легион" остается одним из крупнейших иностранных формирований в Украине. Россия хочет сломать наш дух, и возбудила более 300 уголовных дел на добровольцев из Грузии.

Что известно о погибшем добровольце из Грузии

13 ноября 2023 стало известно, что в Украине на войне погиб еще один грузинский доброволец — Иракли Курцикидзе.

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило его смерть.

Руководитель грузинской группы в украинских ССО подполковник Вано Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, "пока не узнали родные".

Самый сильный и талантливый грузинский офицер два дня назад героически упал, мы просто не писали, пока семья Санамди не узнает. Иракли Курцикидзе, ты оставил большое имя в Украине брата во имя Грузии, — говорится в заявлении.

С февраля 2022 года на войне в Украине погибли более 50 грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

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