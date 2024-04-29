За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.

Очільник “Грузинського легіону” підкреслив, що влада Грузії вдається до різноманітних утисків у бік громадян, які протистоять російські окупації країни.

Мамулашвілі додав, що громадяни Грузії завжди із прихильністю ставились до України та українців, особливо на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Я думаю, найближчим часом ймовірність вторгнення Росії до Грузії невелика. Оскільки майже весь уряд проросійський. Як свідчить історія, росіяни люблять фізично окуповувати країни. Тож дуже багато залежить від війни в Україні. Перемога України — це не лише перемога Грузії, а й перемога добра над злом, — зазначив керівник “Грузинського легіону”. Поширити

Як Грузія в черговий раз опинилась під російською окупацією

Мамулашвілі підкреслив, що Кремль спрямував велику кількість ресурсів для впливу на політичну ситуацію у Грузії.

Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ. На жаль, Грузія попалася на гачок, який їй запропонувала їй Росія. Проросійський олігарх ніколи не може бути демократичним, — підкреслив командир “Грузинського легіону”. Поширити

Нинішній уряд заявляє, що Абхазію та Південну Осетію мають повернути мирним шляхом. Росія ніколи нічого не віддавала мирним шляхом. У Грузії має бути уряд, який чує голос народу. Тепер у нас є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ Російської Федерації.