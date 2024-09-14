Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на предвыборной встрече в Гори, заявил, что необходимо «найти в себе силы» и извиниться за то, что «Национальное движение» в 2008 году «окутало пламенем осетинских сестер и братьев».

В Грузии решили извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинщики войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат самый строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что в соответствии с полученной задачей, предательский «Национальный движение» в 2008 году окутал в пламени огня наших осетинских сестер и братьев. Поделиться

А поскольку одним из важнейших краеугольных камней нашей христианской веры, грузин и осетин является само прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением, — сказал Иванишивили.

Пророссийский политик говорит, что августовская война 2008 года "не была волей ни грузинского, ни осетинского народа". Он повторил, что «Мечте» нужно конституционное большинство в парламенте для поправок, связанных с территориальной целостностью.

Он также упомянул «корректную позицию по отношению к России»:

12 лет назад, выступая перед вами, я подчеркивал, что евроинтеграция — это наш стратегический выбор, однако мы не могли выбирать соседей и поэтому параллельно евроинтеграции мы должны занять принципиальную, но корректную позицию по отношению к России! Поделиться

Ранее Иванишвили обвинял в начале войны 2008 года «партию глобальной войны» и экс-президента Михаила Саакашвили, “позабыв” о российском вторжении.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. Поделиться

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.

Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.

Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.