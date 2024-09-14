Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на предвыборной встрече в Гори, заявил, что необходимо «найти в себе силы» и извиниться за то, что «Национальное движение» в 2008 году «окутало пламенем осетинских сестер и братьев».
Главные тезисы
- Пророссийская политика в Грузии создает конфликты и угрозы для евроинтеграции страны, а Россия финансирует пророссийские группы.
- Пророссийские коллаборанты в Грузии пытаются вернуть страну в российскую сферу влияния, игнорируя волю народа и обещания о вступлении в НАТО и Евросоюз.
- Бидзина Иванишвили решил извиниться перед осетинами за войну 2008 года.
В Грузии решили извиниться перед осетинами за войну 2008 года
А поскольку одним из важнейших краеугольных камней нашей христианской веры, грузин и осетин является само прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением, — сказал Иванишивили.
Пророссийский политик говорит, что августовская война 2008 года "не была волей ни грузинского, ни осетинского народа". Он повторил, что «Мечте» нужно конституционное большинство в парламенте для поправок, связанных с территориальной целостностью.
Он также упомянул «корректную позицию по отношению к России»:
Ранее Иванишвили обвинял в начале войны 2008 года «партию глобальной войны» и экс-президента Михаила Саакашвили, “позабыв” о российском вторжении.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.
Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.
Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.
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