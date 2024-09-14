Власти Грузии сделали неоднозначное заявление по поводу российской агрессии 2008 года
Категория
Мир
Дата публикации

Власти Грузии сделали неоднозначное заявление по поводу российской агрессии 2008 года

Власти Грузии сделали неоднозначное заявление по поводу российской агрессии 2008 года
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Источник:  Эхо Кавказа

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на предвыборной встрече в Гори, заявил, что необходимо «найти в себе силы» и извиниться за то, что «Национальное движение» в 2008 году «окутало пламенем осетинских сестер и братьев».

Главные тезисы

  • Пророссийская политика в Грузии создает конфликты и угрозы для евроинтеграции страны, а Россия финансирует пророссийские группы.
  • Пророссийские коллаборанты в Грузии пытаются вернуть страну в российскую сферу влияния, игнорируя волю народа и обещания о вступлении в НАТО и Евросоюз.
  • Бидзина Иванишвили решил извиниться перед осетинами за войну 2008 года.

В Грузии решили извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинщики войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат самый строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что в соответствии с полученной задачей, предательский «Национальный движение» в 2008 году окутал в пламени огня наших осетинских сестер и братьев.

А поскольку одним из важнейших краеугольных камней нашей христианской веры, грузин и осетин является само прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением, — сказал Иванишивили.

Пророссийский политик говорит, что августовская война 2008 года "не была волей ни грузинского, ни осетинского народа". Он повторил, что «Мечте» нужно конституционное большинство в парламенте для поправок, связанных с территориальной целостностью.

Он также упомянул «корректную позицию по отношению к России»:

12 лет назад, выступая перед вами, я подчеркивал, что евроинтеграция — это наш стратегический выбор, однако мы не могли выбирать соседей и поэтому параллельно евроинтеграции мы должны занять принципиальную, но корректную позицию по отношению к России!

Ранее Иванишвили обвинял в начале войны 2008 года «партию глобальной войны» и экс-президента Михаила Саакашвили, “позабыв” о российском вторжении.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

В действительности мы получили совершенно другую картину. Грузия начала выпадать из западного русла и вообще русла демократии. Они обманули народ.

Теперь они пророссийскими законами пытаются вернуть Грузию в российскую сферу влияния.

Нынешнее правительство заявляет, что Абхазию и Южную Осетию должны вернуть мирным путем. Россия никогда ничего не отдавала мирным путём. В Грузии должно быть правительство, которое слышит голос народа. Теперь у нас есть власть, функционирующая как подразделение ФСБ Российской Федерации.

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