Засновник і почесний голова правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, виступаючи на передвиборчій зустрічі в Горі, заявив, що необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися за те, що «Національний рух» у 2008 році «огорнув у полум'ї вогню осетинських сестер та братів».

У Грузії вирішили вибачитися перед осетинами за війну 2008 року

Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли будуть засуджені призвідники війни, коли абсолютно всі винні у руйнуванні грузино-осетинського братства та співіснування отримають найсуворішу юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили вибачитися за те, що відповідно до отриманого завдання, зрадницький «Національний рух» у 2008 році огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер та братів. Поширити

А оскільки одним із найважливіших наріжних каменів нашої християнської віри, грузинів та осетинів, є саме прощення, я впевнений, що братовбивче протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів, закінчиться саме історичним взаємним прощенням та щирим примиренням, — сказав Іванішівілі.

Проросійський політик каже, що серпнева війна 2008 року «не була волею ні грузинського, ні осетинського народу». Він повторив, що «Мрії» потрібна конституційна більшість у парламенті для поправок, пов'язаних із територіальною цілісністю.

Він також згадав «коректну позицію щодо Росії»:

12 років тому, виступаючи перед вами, я наголошував, що євроінтеграція — це наш стратегічний вибір, однак ми не могли обирати сусідів і тому паралельно євроінтеграції ми мали зайняти принципову, але коректну позицію щодо Росії! Поширити

Раніше Іванішвілі звинувачував на початку війни 2008 року «партію глобальної війни» та екс-президента Михайла Саакашвілі, “забувши” про російське вторгнення.

Влада у Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу. Поширити

Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ.

Тепер вони проросійськими законами намагаються повернути Грузію до російської сфери впливу.

Нинішній уряд заявляє, що Абхазію та Південну Осетію мають повернути мирним шляхом. Росія ніколи нічого не віддавала мирним шляхом. У Грузії має бути уряд, який чує голос народу. Тепер у нас є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ Російської Федерації.