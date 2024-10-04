В ЄС призупиняють зустрічі високого рівня з владою Грузії. Що це означає

В ЄС почали ігнорувати грузинську владу

Про це заявив посол ЄС в Грузії Павел Герчинський.

Уже в червні поточного року ми мали внутрішнє обговорення з нашими державами-членами про те, як підійти до ставлення влади Грузії, яке ми розглядаємо, як недружнє до ЄС. Також ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та конспірологічної теорії, і вирішили на рівні ЄС не мати жодних контактів високого рівня з чинною владою Грузії. Павел Герчинський Посол ЄС в Грузії

Саме тому в останні місяці не було візитів високого рівня до Грузії, не було зустрічей на високому рівні з представниками влади Грузії у Брюсселі. Ще раз повторюю, інституції Євросоюзу вирішили призупинити всі зустрічі високого рівня з представниками влади Грузії.

Посол також додав, що якщо Грузія стане однопартійною державою, вона ніколи не зможе стати членом ЄС.

Дозвольте мені сказати дуже відверто: якщо Грузія стане однопартійною державою, якщо Грузія стане країною, де політична опозиція заборонена, де громадянському суспільству потрібно виїхати за кордон, щоб працювати, якщо основні права людини, зокрема права меншин, не будуть захищені, то Грузія не зможе стати членом ЄС — ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Це принципи, які не підлягають переговорам і яких мають суворо дотримуватись як нинішні, так і майбутні члени ЄС. Поширити

За його словами, вибір у руках грузинського народу — грузинський народ має вирішити, який уряд хоче мати.

У випадку, якщо цей уряд буде зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, зі свого боку ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що чергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2024 року.

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю Online.UA, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.