В ЄС призупиняють зустрічі високого рівня з владою Грузії. Що це означає

Інституції Європейського Союзу вирішили не проводити зустрічі високого рівня з представниками влади Грузії.
Головні тези:
- Інституції ЄС вирішили не проводити зустрічі високого рівня з Грузією через недружнє ставлення влади до Євросоюзу.
- Посол ЄС в Грузії заявив про ігнорування грузинською владою європейських цінностей, що може мати наслідки для майбутнього стосунків.
- Грузія ризикує втратити шанс стати членом ЄС у разі однопартійного режиму та порушень прав людини.
В ЄС почали ігнорувати грузинську владу
Про це заявив посол ЄС в Грузії Павел Герчинський.
Саме тому в останні місяці не було візитів високого рівня до Грузії, не було зустрічей на високому рівні з представниками влади Грузії у Брюсселі. Ще раз повторюю, інституції Євросоюзу вирішили призупинити всі зустрічі високого рівня з представниками влади Грузії.
Посол також додав, що якщо Грузія стане однопартійною державою, вона ніколи не зможе стати членом ЄС.
За його словами, вибір у руках грузинського народу — грузинський народ має вирішити, який уряд хоче мати.
У випадку, якщо цей уряд буде зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, зі свого боку ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що чергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2024 року.
Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії
За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю Online.UA, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.
Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.
Я думаю, найближчим часом ймовірність вторгнення Росії до Грузії невелика. Оскільки майже весь уряд проросійський. Як свідчить історія, росіяни люблять фізично окуповувати країни. Тож дуже багато залежить від війни в Україні. Перемога України — це не лише перемога Грузії, а й перемога добра над злом.
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