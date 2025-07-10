10 липня розпочав роботу Європейський фонд глобальної підтримки та реконструкції України.
Головні тези:
- Європейський фонд для відновлення України розпочав свою роботу з метою сприяння інвестиціям в енергетику, транспорт та інші галузі.
- Фонд планує сприяти синергії між державним і приватним секторами для підтримки відновлення країни.
- На конференції у Римі взяли участь понад 5 тисяч учасників, що свідчить про важливість події для України та міжнародної спільноти.
Європейський фонд для відновлення України стартував: що відомо
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України у Римі.
Вона додала, що в його рамках вибудовуватиметься синергія між державним і приватним секторами, які забезпечуватимуть інвестиції в енергетику, транспорт, критичні матеріали та критичні технології.
До роботи Фонду вже залучені Німеччина, Італія, Польща, Європейський інвестиційний банк, в той час, як інші країни ЄС, на переконання фон дер Ляєн, також приєднаються у майбутньому.
Час інвестицій в Україну настав уже зараз, — підкреслила президентка Єврокомісії.
В італійській столиці Римі сьогодні розпочалася 4-та Конференція з питань відновлення України (URC2025), яка зібрала близько 5 тисяч учасників.
URC проводиться з 2022 року, попередні конференції були в Лугано, Лондоні й Берліні. Захід вважається найважливішою міжнародною подією, присвяченою відновленню, реконструкції та модернізації України.
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