Європейський фонд для відновлення України розпочав свою роботу

Європейський фонд для відновлення України стартував: що відомо

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України у Римі.

Мені особливо приємно анонсувати сьогодні запуск Європейського фонду відновлення України, найбільшого глобального фонду акцій для підтримки відновлення. Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії

Вона додала, що в його рамках вибудовуватиметься синергія між державним і приватним секторами, які забезпечуватимуть інвестиції в енергетику, транспорт, критичні матеріали та критичні технології.

До роботи Фонду вже залучені Німеччина, Італія, Польща, Європейський інвестиційний банк, в той час, як інші країни ЄС, на переконання фон дер Ляєн, також приєднаються у майбутньому.

Час інвестицій в Україну настав уже зараз, — підкреслила президентка Єврокомісії.

В італійській столиці Римі сьогодні розпочалася 4-та Конференція з питань відновлення України (URC2025), яка зібрала близько 5 тисяч учасників.

В організованому спільно урядами України та Італії заході беруть участь майже 100 урядових делегацій та 40 делегацій від міжнародних організацій, зокрема фінансових. На полях конференції передбачено різноманітні заходи за участю як політиків, так і представників близько 2 тисяч підприємств, місцевої влади та громадянського суспільства. Поширити

URC проводиться з 2022 року, попередні конференції були в Лугано, Лондоні й Берліні. Захід вважається найважливішою міжнародною подією, присвяченою відновленню, реконструкції та модернізації України.