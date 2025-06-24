"Готовність 2030". Фон дер Ляєн б'є на сполох через план РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно звернулася до членів НАТО з важливим попередженням. Згідно з її даними, країна-агресорка Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

Росія може атакувати НАТО найближчими роками

Своїм новим прогнозом очільниці Єврокомісії поділилася у межах NATO Public Forum, що відбувається в Гаазі.

Як зазначила фон дер Ляєн, Європа наразі має у своєму розпорядженні лише кілька років, щоб зробити все можливе для надійного стримування Росії.

Майте на увазі, що Росія зможе перевірити наші взаємні зобов’язання в галузі оборони протягом найближчих п’яти років. Це те, що ми називаємо "Готовність 2030". Але це вимагає нового мислення від усіх нас. Фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

На цього тлі вона закликала Європу та членів НАТО зокрема "вийти із зони комфорту".

Насамперед має йтися про пошук нових підходів, якісне поєднання технологій та оборони, цивільних та військових секторів в Європі та за її межами.

Разом ми зможемо стримати будь-кого, хто прагне нам нашкодити, — переконана Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Що важливо розуміти, кілька тижнів тому генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія буде готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом наступних п'яти років.