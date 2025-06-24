"Готовність 2030". Фон дер Ляєн б'є на сполох через план РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Готовність 2030". Фон дер Ляєн б'є на сполох через план РФ

Росія може атакувати НАТО найближчими роками
Read in English

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно звернулася до членів НАТО з важливим попередженням. Згідно з її даними, країна-агресорка Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

Головні тези:

  • Європі потрібно переглянути свій підхід до оборони та шукати нові стратегії в співпраці з НАТО.
  • Генсек НАТО також попереджав про загрозу військової агресії Росії проти Альянсу у найближчі п'ять років.

Росія може атакувати НАТО найближчими роками

Своїм новим прогнозом очільниці Єврокомісії поділилася у межах NATO Public Forum, що відбувається в Гаазі.

Як зазначила фон дер Ляєн, Європа наразі має у своєму розпорядженні лише кілька років, щоб зробити все можливе для надійного стримування Росії.

Майте на увазі, що Росія зможе перевірити наші взаємні зобов’язання в галузі оборони протягом найближчих п’яти років. Це те, що ми називаємо "Готовність 2030". Але це вимагає нового мислення від усіх нас.

Фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

На цього тлі вона закликала Європу та членів НАТО зокрема "вийти із зони комфорту".

Насамперед має йтися про пошук нових підходів, якісне поєднання технологій та оборони, цивільних та військових секторів в Європі та за її межами.

Разом ми зможемо стримати будь-кого, хто прагне нам нашкодити, — переконана Урсула фон дер Ляєн.

Що важливо розуміти, кілька тижнів тому генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія буде готова застосувати військову силу проти Альянсу протягом наступних п'яти років.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми повинні зустрітися". Зеленський відреагував на вимоги Путіна
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп почав погрожувати Ізраїлю після порушення припинення вогню
Трамп обурений діями Ізраїля та Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО Рютте анонсував важливе рішення щодо України
НАТО готує ще одне важливе рішення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?