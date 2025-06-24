"Готовность 2030". Фон дер Ляен бьет тревогу из-за плана РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен публично обратилась к членам НАТО с важным предупреждением. Согласно ее данным, страна-агрессорка Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

Россия может атаковать НАТО в ближайшие годы

Своим новым прогнозом глава Еврокомиссии поделилась в рамках NATO Public Forum.

Как отметила фон дер Ляен, Европа имеет всего несколько лет, чтобы сделать все возможное для надежного сдерживания России.

Имейте в виду, что Россия сможет проверить наши взаимные обязательства в области обороны в ближайшие пять лет. Это то, что мы называем "Готовность 2030". Но это требует нового мышления для всех нас. Фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

На этом фоне она призвала Европу и членов НАТО "выйти из зоны комфорта".

Прежде всего, речь идет о поиске новых подходов, качественном сочетании технологий и обороны, гражданских и военных секторов в Европе и за ее пределами.

Вместе мы сможем сдержать любого, кто хочет нам навредить, — убеждена Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Что важно понимать, несколько недель назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против Альянса в течение следующих пяти лет.