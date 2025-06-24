"Готовность 2030". Фон дер Ляен бьет тревогу из-за плана РФ
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"Готовность 2030". Фон дер Ляен бьет тревогу из-за плана РФ

Россия может атаковать НАТО в ближайшие годы
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен публично обратилась к членам НАТО с важным предупреждением. Согласно ее данным, страна-агрессорка Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

Главные тезисы

  • Европе необходимо пересмотреть свой подход к обороне и искать новые стратегии в сотрудничестве с НАТО.
  • Генсек НАТО также предупреждал об угрозе военной агрессии России против Североатлантического союза в ближайшие пять лет.

Россия может атаковать НАТО в ближайшие годы

Своим новым прогнозом глава Еврокомиссии поделилась в рамках NATO Public Forum.

Как отметила фон дер Ляен, Европа имеет всего несколько лет, чтобы сделать все возможное для надежного сдерживания России.

Имейте в виду, что Россия сможет проверить наши взаимные обязательства в области обороны в ближайшие пять лет. Это то, что мы называем "Готовность 2030". Но это требует нового мышления для всех нас.

Фон дер Ляен

Фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

На этом фоне она призвала Европу и членов НАТО "выйти из зоны комфорта".

Прежде всего, речь идет о поиске новых подходов, качественном сочетании технологий и обороны, гражданских и военных секторов в Европе и за ее пределами.

Вместе мы сможем сдержать любого, кто хочет нам навредить, — убеждена Урсула фон дер Ляен.

Что важно понимать, несколько недель назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против Альянса в течение следующих пяти лет.

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