"Готовность 2030". Фон дер Ляен бьет тревогу из-за плана РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен публично обратилась к членам НАТО с важным предупреждением. Согласно ее данным, страна-агрессорка Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.
Главные тезисы
- Европе необходимо пересмотреть свой подход к обороне и искать новые стратегии в сотрудничестве с НАТО.
- Генсек НАТО также предупреждал об угрозе военной агрессии России против Североатлантического союза в ближайшие пять лет.
Россия может атаковать НАТО в ближайшие годы
Своим новым прогнозом глава Еврокомиссии поделилась в рамках NATO Public Forum.
Как отметила фон дер Ляен, Европа имеет всего несколько лет, чтобы сделать все возможное для надежного сдерживания России.
На этом фоне она призвала Европу и членов НАТО "выйти из зоны комфорта".
Прежде всего, речь идет о поиске новых подходов, качественном сочетании технологий и обороны, гражданских и военных секторов в Европе и за ее пределами.
Что важно понимать, несколько недель назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет готова применить военную силу против Альянса в течение следующих пяти лет.
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