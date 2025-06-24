"Мы должны встретиться". Зеленский отреагировал на требования Путина

Глава государства Владимир Зеленский признался, что не будет выполнять требования российского диктатора Владимира Путина, поскольку он фактически добивается капитуляции Украины, а не просто прекращения огня или завершения войны.

Зеленский готов искать компромиссы, однако не капитулировать

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, пришло ли время пойти на компромисс с Путиным для завершения боевых действий.

Как отметил Зеленский, здесь важно понимать, что прекращение огня — это ничья, ни победа, ни проигрыш, однако российский диктатор этого не хочет.

Это временная заморозка де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют совершенно разные цели. Россияне намерены нас оккупировать. И они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены остановить их, для нас это война за независимость. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства откровенно признался, что не будет выполнять требования Путина, поскольку это навредит Украине.

Однако он все еще готов к переговорам с российским диктатором.