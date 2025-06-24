"Мы должны встретиться". Зеленский отреагировал на требования Путина
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Политика
Дата публикации

"Мы должны встретиться". Зеленский отреагировал на требования Путина

Зеленский готов искать компромиссы, однако не капитулировать
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Источник:  Sky News

Глава государства Владимир Зеленский признался, что не будет выполнять требования российского диктатора Владимира Путина, поскольку он фактически добивается капитуляции Украины, а не просто прекращения огня или завершения войны.

Главные тезисы

  • Зеленский отказывается выполнять требования Путина из-за риска капитуляции Украины.
  • Компромисс в войне не означает соглашения на условия, вредящие стране.

Зеленский готов искать компромиссы, однако не капитулировать

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, пришло ли время пойти на компромисс с Путиным для завершения боевых действий.

Как отметил Зеленский, здесь важно понимать, что прекращение огня — это ничья, ни победа, ни проигрыш, однако российский диктатор этого не хочет.

Это временная заморозка де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют совершенно разные цели. Россияне намерены нас оккупировать. И они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены остановить их, для нас это война за независимость.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства откровенно признался, что не будет выполнять требования Путина, поскольку это навредит Украине.

Однако он все еще готов к переговорам с российским диктатором.

Прежде всего, мы стоим на проведении диалога. Мы поддерживаем безусловное прекращение огня. Мы поддерживаем идею, что мы должны встретиться, поговорить и понять, есть ли реальный компромисс. И есть ли реальный способ остановить войну?

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