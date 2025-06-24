"Мы должны встретиться". Зеленский отреагировал на требования Путина

Глава государства Владимир Зеленский признался, что не будет выполнять требования российского диктатора Владимира Путина, поскольку он фактически добивается капитуляции Украины, а не просто прекращения огня или завершения войны.
Главные тезисы
- Зеленский отказывается выполнять требования Путина из-за риска капитуляции Украины.
- Компромисс в войне не означает соглашения на условия, вредящие стране.
Зеленский готов искать компромиссы, однако не капитулировать
Журналисты поинтересовались у украинского лидера, пришло ли время пойти на компромисс с Путиным для завершения боевых действий.
Как отметил Зеленский, здесь важно понимать, что прекращение огня — это ничья, ни победа, ни проигрыш, однако российский диктатор этого не хочет.
Глава государства откровенно признался, что не будет выполнять требования Путина, поскольку это навредит Украине.
Однако он все еще готов к переговорам с российским диктатором.
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