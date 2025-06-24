"Ми повинні зустрітися". Зеленський відреагував на вимоги Путіна

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що не буде виконувати вимоги російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він фактично добивається капітуляції України, а не просто припинення вогню чи завершення війни.
Головні тези:
- Зеленський відмовляється виконувати вимоги Путіна через ризик капітуляції України.
- Компроміс у війні не означає погодження на умови, які шкодять країні.
Зеленський готовий шукати компроміси, однак не капітулювати
Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи прийшов час піти на компроміс з Путіним для завершення бойових дій.
Як зазначив Зеленський, тут важливо розуміти, що припинення вогню — це нічия, ні перемога, ні програш, однак російський диктатор цього не хоче.
Глава держави відверто зізнався, що не буде виконувати вимоги Путіна, оскільки це лише нашкодить Україні.
Однак він все ще готовий до переговорів з російським диктатором.
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