"Ми повинні зустрітися". Зеленський відреагував на вимоги Путіна

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що не буде виконувати вимоги російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він фактично добивається капітуляції України, а не просто припинення вогню чи завершення війни.

Зеленський готовий шукати компроміси, однак не капітулювати

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи прийшов час піти на компроміс з Путіним для завершення бойових дій.

Як зазначив Зеленський, тут важливо розуміти, що припинення вогню — це нічия, ні перемога, ні програш, однак російський диктатор цього не хоче.

Це тимчасове заморожування де-факто, і це вже компроміс обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни мають намір нас окупувати. І вони відкрито про це заявляють. Українці мають намір їх зупинити, для нас це війна за незалежність. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави відверто зізнався, що не буде виконувати вимоги Путіна, оскільки це лише нашкодить Україні.

Однак він все ще готовий до переговорів з російським диктатором.