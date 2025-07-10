Европейский фонд для восстановления Украины начал свою работу
Категория
Экономика
Дата публикации

Европейский фонд для восстановления Украины начал свою работу

ЕС
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Источник:  Укринформ

10 июля приступил к работе Европейский фонд глобальной поддержки и реконструкции Украины.

Главные тезисы

  • Европейский фонд глобальной поддержки и реконструкции Украины начал свою деятельность с целью привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики.
  • Фонд стремится к синергии между государственным и частным секторами для эффективного восстановления страны.
  • Президент Еврокомиссии в Риме объявила о старте Европейского фонда для восстановления Украины, выделив его роль как крупнейшего глобального фонда акций для поддержки обновления.

Европейский фонд для восстановления Украины стартовал: что известно

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

Мне особенно приятно анонсировать сегодня запуск Европейского фонда обновления Украины, крупнейшего глобального фонда акций для поддержки обновления.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии

Она добавила, что в его рамках будет выстраиваться синергия между государственным и частным секторами, обеспечивающими инвестиции в энергетику, транспорт, критические материалы и критические технологии.

К работе Фонда уже привлечены Германия, Италия, Польша, Европейский инвестиционный банк, в то время как другие страны ЕС, по мнению фон дер Ляен, также присоединятся в будущем.

Время инвестиций в Украину наступило уже сейчас, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

В итальянской столице Риме сегодня началась 4-я Конференция по восстановлению Украины (URC2025), которая собрала около 5 тысяч участников.

В организованном совместно правительствами Украины и Италии мероприятии принимают участие около 100 правительственных делегаций и 40 делегаций от международных организаций, в том числе финансовых. На полях конференции предусмотрены различные мероприятия с участием как политиков, так и представителей около 2 тысяч предприятий, местных властей и гражданского общества.

URC проводится с 2022 года, предыдущие конференции прошли в Лугано, Лондоне и Берлине. Мероприятие считается важнейшим международным событием, посвященным восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

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