Європейський оборонний фонд інвестує у виробництво новітніх БпЛА в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Європейський оборонний фонд інвестує у виробництво новітніх БпЛА в Україні

European Comission
дрон

Інвестиції Європейської комісії в обсязі 910 млн євро до бюджетних програм в рамках Європейського оборонного фонду для розвитку європейських оборонних спроможностей вперше передбачають підтримку оборонного виробництва в Україні.

Головні тези:

  • Європейська комісія інвестує 910 млн євро у межах проєктів Європейського оборонного фонду.
  • Зокрема проєкти, що будуть реалізовуватися в Україні за допомогою ЄОФ, включають розвиток українських малих безпілотних систем із фокусом на розробку новітніх аеросистем на основі використання штучного інтелекту.

Європейський оборонний фонд підтримає розробку новітніх БпЛА в Україні

Європейська комісія інвестує 910 млн євро у межах (проєктів) Європейського оборонного фонду (ЄОФ) версії 2024 року, щоб створити умови для розвитку потужної та інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Ці інвестиції мають на меті закрити ключові недоліки у спроможностях, наприклад, в мобільності сил або у захисті від дронів, — шляхом інновацій та співробітництва між європейською наукою й промисловістю. Крім того, вперше з проєктами в рамках ЄОФ буде асоційована оборонна промисловість України.

Як зазначається, посилення співробітництва між європейською оборонною промисловістю та ВПК України спирається на зусиллях Офісу ЄС із оборонних інновацій у Києві, та має на меті зміцнити зв’язки та продовжити інтеграцію України в оборонну промислову базу Європи. Це дозволить ЄС і Україні виконувати спільні завдання у сфері інновацій та безпеки.

Зокрема проєкти, що будуть реалізовуватися в Україні за допомогою ЄОФ, включають розвиток українських малих безпілотних систем із фокусом на розробку новітніх аеросистем на основі використання штучного інтелекту.

Нові інвестиції в Європейський оборонний фонд покликані прискорити розвиток виробничих спроможностей європейської оборонної промисловості, відповідно до нещодавно прийнятого Плану переозброєння Європи (ReArm Europe) — Готовність 2030, та положеннями однойменної Білої книги, яка окреслює ключові потреби європейської оборони й визначає необхідний обсяг інвестицій.

У цілому бюджет Європейського оборонного фонду на 2021-2027 роки складає 7,3 млрд євро. При цьому пріоритетні програми оборонного виробництва у поточному році передбачають посилення взаємодії між великими та малими підприємствами європейського оборонного комплексу.

Дев’ять із згаданих технологічних проєктів спрямовані на розвиток технологій STEALTH та відповідних матеріалів наступного покоління.

У сфері авіації, окрім вже згаданого проєкту з виробництва дронів в Україні, представлений проєкт ENGRTII з розробки новітнього європейського гвинтокрила до 2030 року, до якого залучені 45 виробничих та дослідницьких установ.

Ще один проєкт під назвою EUROSWEEP допоможе створити спільні європейські системи з розмінування.

На поточному етапі Європейська комісія завершила відбір виробничих пропозицій та готує грантові угоди з промисловими консорціумами, щоб підписати відповідні установчі документи до кінця поточного року.

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