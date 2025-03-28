Україна отримає від Швеції понад 7 млн євро на дрони та розмінування

Уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".
Головні тези:
- Уряд Швеції надає Україні 7,2 млн євро для розвитку технології безпілотників та спроможності розмінування.
- Ця допомога стане частиною 18-го пакета військової допомоги Україні та дозволить розвивати розвідувальні та тактичні дрони.
- Збройні сили України отримають підтримку для коаліції з розмінування та використання безпілотників.
Швеція надасть Україні нову допомогу
Про це йдеться у повідомленні шведського уряду.
Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (7,2 млн євро) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.
Уряд Швеції неодноразово доручав Збройним силам Швеції надавати підтримку коаліціям сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України. Тепер Збройні сили отримають аналогічне завдання і нададуть 40 млн шведських крон (3,6 млн євро) на підтримку Коаліції з розмінування і стільки ж на підтримку Коаліції з використання безпілотників.
24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.
У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.
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