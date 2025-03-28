Україна отримає від Швеції понад 7 млн євро на дрони та розмінування
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Швеції понад 7 млн євро на дрони та розмінування

Швеція
Джерело:  online.ua

Уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".

Головні тези:

  • Уряд Швеції надає Україні 7,2 млн євро для розвитку технології безпілотників та спроможності розмінування.
  • Ця допомога стане частиною 18-го пакета військової допомоги Україні та дозволить розвивати розвідувальні та тактичні дрони.
  • Збройні сили України отримають підтримку для коаліції з розмінування та використання безпілотників.

Швеція надасть Україні нову допомогу

Про це йдеться у повідомленні шведського уряду.

Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (7,2 млн євро) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.

Уряд Швеції неодноразово доручав Збройним силам Швеції надавати підтримку коаліціям сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України. Тепер Збройні сили отримають аналогічне завдання і нададуть 40 млн шведських крон (3,6 млн євро) на підтримку Коаліції з розмінування і стільки ж на підтримку Коаліції з використання безпілотників.

Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свою технологію безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству, — сказав міністр оборони Пол Йонсон.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

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