Украина получит от Швеции более 7 млн евро на дроны и разминирование

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам произвести выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".
Главные тезисы
- Швеция выделяет Украине более 7 млн евро на развитие технологии беспилотников и разминирование.
- Украина получит поддержку по разминированию и использованию беспилотных аппаратов от коалиции стран.
- Эта помощь станет частью 18-го пакета военной помощи и позволит развивать разведывательные и тактические дроны.
Швеция предоставит Украине новую помощь
Об этом говорится в сообщении шведского правительства.
Эта поддержка в размере 80 млн. шведских крон (7,2 млн. евро) является частью 18-го пакета военной помощи Украине.
Правительство Швеции неоднократно поручало Вооруженным силам Швеции оказывать поддержку коалициям сил и средств в рамках Контактной группы по обороне Украины. Теперь Вооруженные силы получат аналогичную задачу и предоставят 40 млн шведских крон (3,6 млн евро) в поддержку Коалиции по разминированию и столько же в поддержку Коалиции по использованию беспилотников.
24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.
В июле 2024 года страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали общий фонд на 45 млн евро.
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