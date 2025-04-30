Европейский оборонный фонд инвестирует в производство новейших БпЛА в Украине
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Экономика
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Европейский оборонный фонд инвестирует в производство новейших БпЛА в Украине

European Comission
дрон
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Инвестиции Европейской комиссии в объеме 910 млн евро в бюджетные программы в рамках Европейского оборонного фонда для развития европейских оборонных способностей впервые предусматривают поддержку оборонного производства в Украине.

Главные тезисы

  • Европейская комиссия инвестирует 910 млн. евро в рамках проектов Европейского оборонного фонда.
  • В частности, проекты, которые будут реализовываться в Украине с помощью ЕОФ, включают развитие украинских малых беспилотных систем с фокусом на разработку новейших аэросистем на основе использования искусственного интеллекта.

Европейский оборонный фонд поддержит разработку новейших БпЛА в Украине

Европейская комиссия инвестирует 910 млн евро в рамках (проектов) Европейского оборонного фонда (ЕОФ) версии 2024 года, чтобы создать условия для развития мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе.

Эти инвестиции преследуют цель закрыть ключевые недостатки в возможностях, например, в мобильности сил или в защите от дронов — путем инноваций и сотрудничества между европейской наукой и промышленностью. Кроме того, впервые с проектами в рамках ЕОФ будет ассоциирована оборонная промышленность Украины.

Как отмечается, усиление сотрудничества между европейской оборонной промышленностью и ВПК Украины опирается на усилия Офиса ЕС по оборонным инновациям в Киеве, и цель укрепить связи и продолжить интеграцию Украины в оборонную промышленную базу Европы. Это позволит ЕС и Украине выполнять общие задачи в области инноваций и безопасности.

В частности, проекты, которые будут реализовываться в Украине с помощью ЕОФ, включают развитие украинских малых беспилотных систем с фокусом на разработку новейших аэросистем на основе использования искусственного интеллекта.

Новые инвестиции в Европейский оборонный фонд призваны ускорить развитие производственных возможностей европейской оборонной промышленности в соответствии с недавно принятым Планом перевооружения Европы (ReArm Europe) — Готовность 2030, и положениями одноименной Белой книги, которая определяет ключевые потребности европейской обороны и определяет необходимый объем.

В целом бюджет Европейского оборонного фонда на 2021-2027 годы составляет 7,3 млрд. евро. При этом приоритетные программы оборонного производства в этом году предусматривают усиление взаимодействия между крупными и малыми предприятиями европейского оборонного комплекса.

Девять из этих технологических проектов направлены на развитие технологий STEALTH и соответствующих материалов следующего поколения.

В сфере авиации, кроме уже упомянутого проекта по производству дронов в Украине, представлен проект ENGRTII по разработке новейшего европейского вертолета до 2030 года, в который вовлечены 45 производственных и исследовательских учреждений.

Еще один проект под названием EUROSWEEP поможет создать общие европейские системы по разминированию.

На текущем этапе Европейская комиссия завершила отбор производственных предложений и готовит гранты с промышленными консорциумами, чтобы подписать соответствующие учредительные документы до конца текущего года.

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