Фахівці з Європейського агентства з охорони навколишнього природного середовища б'ють на сполох, оскільки лише третина води у поверхневих водоймах на території європейських країн відповідає екологічним стандартам.

Що відомо про загрозу дефіциту питної води у Європі

Зазначається, що у звіті, оприлюдненому Агентством 15 жовтня, зазначається, що ключовими проблемами залишається забруднення навколишнього середовища, занепад екосистем, зміни клімату та надмірне використання прісної води.

Підкреслюється, що у сумі ці фактори дуже сильно впливають на втрату прісноводних ресурсів на території Європи.

Лише третина поверхневих вод у Європі відповідає задовільним екологічним стандартам.

Стан водних ресурсів Європи незадовільний. Наші водойми стикаються з безпрецедентними викликами, що загрожує водній безпеці континенту, — наголошує виконавчий директор ЄАВС Леєна Юла-Мононен. Поширити

Посуха у Європі

У звіті вказується, що у період з 2015 по 2021 рік лише 29% поверхневих вод у країнах ЄС мали задовільний хімічний статус.

Що відомо пр стан підземних вод на території Європи

У той же час підземні води, які слугують наразі ключовим джерелом забезпечення Європи водою, перебувають у значно кращому стані.

Зокрема, 77% джерел підземних вод на території Європи мають “хороший” хімічний статус, тобто відсутність значного забруднення токсичними речовинами, серед іншого, мікропластиком та синтетичними фторорганічними сполуками, молекули яких містять велику кількість фтору.

Науковці пояснюють, що забруднення поверхневих водойм пов’язане із викидами шкідливих газів в атмосферу, спалюванням вугілля, автомобільними викидами, сільскогосподарською діяльністю, яка призводить до забруднення грунтів та водойм.

Європейському сільському господарству необхідно збільшити використання більш стійких органічних та агроекологічних методів, які супроводжуються стимулами та зміною наших харчових та дієтичних звичок, — підкреслюють автори звіту. Поширити

У Агентстві провели аналіз більше 120 тис поверхових водойм та 3,8 млн квадратних км підземних вод у 19 країнах ЄС та Норвегії.

Представники організації закликають держави-члени ЄЕЗ скоротити на 50% використання пестицидів до 2030 року.

Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити стійкість та безпеку цього життєво важливого ресурсу для майбутніх поколінь, — підкреслює Леєна Юла-Мононен. Поширити

Зазначається, що вплив кліматичних змін, збільшення кількості періодів посух і повеней, а також надмірне використання прісної води збільшують навантаження на водні ресурси Європи.

Вчені наполягають на тому, що уряди мають зосередитися на скороченні споживання води та відновленні екосистем для збереження водної безпеки.