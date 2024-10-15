Специалисты из Европейского агентства по охране окружающей природной среды бьют тревогу, поскольку только треть воды в поверхностных водоемах на территории европейских стран соответствует экологическим стандартам.
Главные тезисы
- Только треть поверхностных вод в Европе соответствует экологическим стандартам, создавая угрозы для водной безопасности континента.
- Увеличение периодов засух, нецелесообразное использование пресной воды и загрязнение водоемов ухудшают кризис с питьевой водой в Европе.
- Подземные воды в Европе имеют более благоприятное состояние, однако их загрязнение остается проблемой, требующей внимания.
- Для обеспечения водной безопасности в Европе необходимо уменьшить потребление воды, восстановить экосистемы и перейти на устойчивые методы сельского хозяйства.
- Концентрация внимания правительств на сокращении потребления воды и восстановлении экосистем является ключевым для обеспечения устойчивости и безопасности водных ресурсов в Европе.
Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе
В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.
Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.
Лишь треть поверхностных вод в Европе отвечает удовлетворительным экологическим стандартам.
В отчете указывается, что в период с 2015 по 2021 год только 29% поверхностных вод в странах ЕС имели удовлетворительный химический статус.
Что известно о состоянии подземных вод на территории Европы.
В то же время подземные воды, служащие ключевым источником обеспечения Европы водой, находятся в значительно лучшем состоянии.
В частности, 77% источников подземных вод на территории Европы имеют "хороший" химический статус, то есть отсутствие значительного загрязнения токсичными веществами, в том числе микропластиком и синтетическими фторорганическими соединениями, молекулы которых содержат большое количество фтора.
Ученые объясняют, что загрязнение поверхностных водоемов связано с выбросами вредных газов в атмосферу, сжиганием угля, автомобильными выбросами, сельскохозяйственной деятельностью, которая приводит к загрязнению грунтов и водоемов.
В Агентстве провели анализ более 120 тыс. поверхностных водоемов и 3,8 млн. квадратных км подземных вод в 19 странах ЕС и Норвегии.
Представители организации призывают государства-члены ЕЭС сократить на 50% использование пестицидов к 2030 году.
Отмечается, что влияние климатических изменений, увеличение количества периодов засух и наводнений и чрезмерное использование пресной воды увеличивают нагрузку на водные ресурсы Европы.
Ученые настаивают, что правительства должны сосредоточиться на сокращении потребления воды и восстановлении экосистем для сохранения водной безопасности.
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