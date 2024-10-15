Специалисты из Европейского агентства по охране окружающей природной среды бьют тревогу, поскольку только треть воды в поверхностных водоемах на территории европейских стран соответствует экологическим стандартам.

Что известно об угрозе дефицита питьевой воды в Европе

В отчете, обнародованном Агентством 15 октября, отмечается, что ключевыми проблемами остается загрязнение окружающей среды, упадок экосистем, изменения климата и чрезмерное использование пресной воды.

Подчеркивается, что на сумму эти факторы очень сильно влияют на потерю пресноводных ресурсов на территории Европы.

Лишь треть поверхностных вод в Европе отвечает удовлетворительным экологическим стандартам.

Состояние водных ресурсов Европы неудовлетворительное. Наши водоемы сталкиваются с беспрецедентными вызовами, что чревато водной безопасностью континента, — отмечает исполнительный директор ЕАУС Леена Юла-Мононен. Поделиться

Засуха в Европе

В отчете указывается, что в период с 2015 по 2021 год только 29% поверхностных вод в странах ЕС имели удовлетворительный химический статус.

Что известно о состоянии подземных вод на территории Европы.

В то же время подземные воды, служащие ключевым источником обеспечения Европы водой, находятся в значительно лучшем состоянии.

В частности, 77% источников подземных вод на территории Европы имеют "хороший" химический статус, то есть отсутствие значительного загрязнения токсичными веществами, в том числе микропластиком и синтетическими фторорганическими соединениями, молекулы которых содержат большое количество фтора.

Ученые объясняют, что загрязнение поверхностных водоемов связано с выбросами вредных газов в атмосферу, сжиганием угля, автомобильными выбросами, сельскохозяйственной деятельностью, которая приводит к загрязнению грунтов и водоемов.

Европейскому сельскому хозяйству необходимо увеличить использование более устойчивых органических и агроэкологических методов, сопровождающихся стимулами и изменением наших пищевых и диетических привычек, подчеркивают авторы отчета. Поделиться

В Агентстве провели анализ более 120 тыс. поверхностных водоемов и 3,8 млн. квадратных км подземных вод в 19 странах ЕС и Норвегии.

Представители организации призывают государства-члены ЕЭС сократить на 50% использование пестицидов к 2030 году.

Мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность этого жизненно важного ресурса для будущих поколений, — подчеркивает Леена Юла-Мононен. Поделиться

Отмечается, что влияние климатических изменений, увеличение количества периодов засух и наводнений и чрезмерное использование пресной воды увеличивают нагрузку на водные ресурсы Европы.

Ученые настаивают, что правительства должны сосредоточиться на сокращении потребления воды и восстановлении экосистем для сохранения водной безопасности.