Єврорада продовжила дію індивідуальних санкцій проти Росії ще на пів року

Європейська рада продовжила дію індивідуальних санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, ще на шість місяців - до 15 вересня 2026 року.

ЄС подовжив індивідуальні санкції проти РФ

Сьогодні Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року.

Індивідуальні обмеження продовжуватимуть застосовувати щодо близько 2600 фізичних та юридичних осіб, причетних до триваючої невиправданої та неспровокованої військової агресії РФ проти України.

Чинні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування їх активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що входять до переліку.

Водночас Європейська Рада вирішила не поновлювати у переліку двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.

Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію РФ проти України, ЄС значно розширив санкції проти РФ з метою послаблення її економічної бази, позбавлення її критично важливих технологій та ринків, а також обмеження її здатності вести війну.