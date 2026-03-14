Евросовет продлил действие индивидуальных санкций против России еще на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ

Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2026 года.

Индивидуальные ограничения будут продолжать применять в отношении около 2600 физических и юридических лиц, причастных к продолжающейся неоправданной и непровоцированной военной агрессии РФ против Украины.

Действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки физических лиц, замораживание их активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов входящим в перечень физическим и юридическим лицам.

В то же время Европейский Совет решил не восстанавливать в перечне двух человек и исключить из списка пятерых умерших.

После 24 февраля 2022 г., в ответ на военную агрессию РФ против Украины, ЕС значительно расширил санкции против РФ с целью ослабления ее экономической базы, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также ограничения ее способности вести войну.