Євросоюз може бойкотувати саміт Угорщини. В чому причина

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину та організувати свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.
Головні тези:
- Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати саміт у Будапешті та організувати свій власний в серпні через поїздки Орбана до Росії та Китаю.
- Бойкотуючи захід у Будапешті, країни Євросоюзу хочуть відправити сигнал Орбану, що Угорщина діє не в інтересах ЄС.
- Віктор Орбан почав використовувати статус європейського головування без узгодження з іншими країнами, що спричинило обговорення можливості припинення його повноважень.
- Угорщина головує в Раді ЄС, але Орбан за 10 днів після початку свого головування порушив протокол та змусив ЄС розглядати можливість його відсторонення.
- Згідно з Лісабонським договором головування у ЄС може бути перерване за голосуванням кваліфікованою більшістю на саміті, без юридичних перешкод.
Орбана покарають за “миротворче” турне до Росії та Китаю
Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, 28-29 серпня планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті. Натомість очільники МЗС країн ЄС хочуть помститися Орбану за те, що він перешкоджав наданню допомоги Україні та здійснив так звані мирні візити до Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн Євросоюзу.
На їхню думку, цей саміт може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, тому вони мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши зустріч очільників МЗС у Будапешті.
Так, за словами трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель планує скликати міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.
За словами іншого, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".
Цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. 17 липня команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.
ЄС може поквитатися з самопроголошеним миротворцем Орбаном
Віктор Орбан одразу почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.
Така поведінка не на жарт розлютила європейських союзників Будапешта.
Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, мало б тривати пів року, однак Віктор Орбан протягом 10 днів встиг все зіпсувати.
У статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Тож немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло.
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