Євросоюз може бойкотувати саміт Угорщини. В чому причина
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз може бойкотувати саміт Угорщини. В чому причина

Орбан
Джерело:  Politico

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину та організувати свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

Головні тези:

  • Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати саміт у Будапешті та організувати свій власний в серпні через поїздки Орбана до Росії та Китаю.
  • Бойкотуючи захід у Будапешті, країни Євросоюзу хочуть відправити сигнал Орбану, що Угорщина діє не в інтересах ЄС.
  • Віктор Орбан почав використовувати статус європейського головування без узгодження з іншими країнами, що спричинило обговорення можливості припинення його повноважень.
  • Угорщина головує в Раді ЄС, але Орбан за 10 днів після початку свого головування порушив протокол та змусив ЄС розглядати можливість його відсторонення.
  • Згідно з Лісабонським договором головування у ЄС може бути перерване за голосуванням кваліфікованою більшістю на саміті, без юридичних перешкод.

Орбана покарають за “миротворче” турне до Росії та Китаю

Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, 28-29 серпня планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті. Натомість очільники МЗС країн ЄС хочуть помститися Орбану за те, що він перешкоджав наданню допомоги Україні та здійснив так звані мирні візити до Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн Євросоюзу.

На їхню думку, цей саміт може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, тому вони мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши зустріч очільників МЗС у Будапешті.

Так, за словами трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель планує скликати міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта.

За словами іншого, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

Цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. 17 липня команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

ЄС може поквитатися з самопроголошеним миротворцем Орбаном

Віктор Орбан одразу почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Така поведінка не на жарт розлютила європейських союзників Будапешта.

Уперше у своїй історії вони почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.

Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, мало б тривати пів року, однак Віктор Орбан протягом 10 днів встиг все зіпсувати.

У статті 16 Лісабонського договору лише йдеться про те, що головування "здійснюється на основі рівної ротації", а терміни та черговість виконання цієї почесної місії визначається на саміті ЄС. Причому для його схвалення достатньо голосування кваліфікованою більшістю. Тож немає жодних юридичних перепон, щоби на найближчому саміті відібрати у Угорщини крісло.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін підставив Орбана. Кулеба звернув увагу на безглузді дії диктатора РФ
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан зустрінеться з Трампом після саміту НАТО
Орбан та Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан повідомив Україні "гарну новину" після зустрічі з Трампом
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?