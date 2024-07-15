Евросоюз может бойкотировать саммит Венгрии. В чем причина

Министры иностранных дел стран ЕС намерены проигнорировать Венгрию и организовать свой собственный саммит в августе вместо того, чтобы отправиться в Будапешт на мероприятие Орбана.
Главные тезисы
- Евросоюз может бойкотировать саммит Венгрии из-за поездок Орбана в Россию и Китай без согласования с другими странами ЕС.
- Венгрия под председательством Орбана вызвала недовольство министров иностранных дел стран ЕС, которые хотят отправить сигнал о том, что действия страны не в интересах ЕС.
- По Лиссабонскому договору председательство в ЕС может быть прервано по голосованию квалифицированным большинством, что позволяет ЕС рассмотреть возможность отстранения Орбана.
- Евросоюз планирует организовать собственный саммит, проигнорировав встречу в Будапеште, чтобы препятствовать пропагандистскому шоу Орбана.
- В ближайшем будущем на саммите ЕС может быть принято решение о лишении Венгрии председательства в Совете ЕС из-за поведения Орбана.
Орбана накажут за "миротворческое" турне в Россию и Китай
Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, 28-29 августа планирует провести саммит министров иностранных дел в Будапеште. Главы МИД стран ЕС хотят отомстить Орбану за то, что он препятствовал оказанию помощи Украине и совершил так называемые мирные визиты во Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые он не согласовал с 26 другими лидерами стран Евросоюза.
По их мнению, этот саммит может стать очередным пропагандистским шоу Орбана, поэтому они намерены организовать саммит, проигнорировав встречу глав МИД в Будапеште.
Так, по словам трех дипломатов ЕС, говоривших на условиях анонимности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Боррель планирует созвать министров на "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.
По словам другого, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотели "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".
Этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.
ЕС может поквитаться с самопровозглашенным миротворцем Орбаном
Виктор Орбан сразу стал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.
Такое поведение не на шутку разозлило европейских союзников Будапешта.
Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться полгода, однако Виктор Орбан в течение 10 дней успел все испортить.
В статье 16 Лиссабонского договора говорится лишь, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Причем для одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Так что нет никаких юридических препятствий, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло.
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