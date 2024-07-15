Евросоюз может бойкотировать саммит Венгрии. В чем причина
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Политика
Дата публикации

Евросоюз может бойкотировать саммит Венгрии. В чем причина

Орбан
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Источник:  Politico

Министры иностранных дел стран ЕС намерены проигнорировать Венгрию и организовать свой собственный саммит в августе вместо того, чтобы отправиться в Будапешт на мероприятие Орбана.

Главные тезисы

  • Евросоюз может бойкотировать саммит Венгрии из-за поездок Орбана в Россию и Китай без согласования с другими странами ЕС.
  • Венгрия под председательством Орбана вызвала недовольство министров иностранных дел стран ЕС, которые хотят отправить сигнал о том, что действия страны не в интересах ЕС.
  • По Лиссабонскому договору председательство в ЕС может быть прервано по голосованию квалифицированным большинством, что позволяет ЕС рассмотреть возможность отстранения Орбана.
  • Евросоюз планирует организовать собственный саммит, проигнорировав встречу в Будапеште, чтобы препятствовать пропагандистскому шоу Орбана.
  • В ближайшем будущем на саммите ЕС может быть принято решение о лишении Венгрии председательства в Совете ЕС из-за поведения Орбана.

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Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, 28-29 августа планирует провести саммит министров иностранных дел в Будапеште. Главы МИД стран ЕС хотят отомстить Орбану за то, что он препятствовал оказанию помощи Украине и совершил так называемые мирные визиты во Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые он не согласовал с 26 другими лидерами стран Евросоюза.

По их мнению, этот саммит может стать очередным пропагандистским шоу Орбана, поэтому они намерены организовать саммит, проигнорировав встречу глав МИД в Будапеште.

Так, по словам трех дипломатов ЕС, говоривших на условиях анонимности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Боррель планирует созвать министров на "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.

Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный верховным представителем, министры не смогут уехать в Будапешт.

По словам другого, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотели "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

Этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.

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Виктор Орбан сразу стал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.

Такое поведение не на шутку разозлило европейских союзников Будапешта.

Впервые в своей истории они начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий главы государства, а именно Венгрии.

Председательство Венгрии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, должно длиться полгода, однако Виктор Орбан в течение 10 дней успел все испортить.

В статье 16 Лиссабонского договора говорится лишь, что председательство "осуществляется на основе равной ротации", а сроки и очередность выполнения этой почетной миссии определяется на саммите ЕС. Причем для одобрения достаточно голосования квалифицированным большинством. Так что нет никаких юридических препятствий, чтобы на ближайшем саммите отобрать у Венгрии кресло.

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