Євросоюз розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
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Євросоюз розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти РФ

Урсула фон дер Ляєн
Євросоюз розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти РФ
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 16-й пакет санкцій перебуває на етапі підготовки. Він має посилити економічний тиск на Росію.

Головні тези:

  • 16-й пакет санкцій ЄС має на меті посилити економічний тиск на Росію та підірвати фінансові ресурси Володимира Путіна.
  • 15-й пакет санкцій вже завдав суттєвого удару по російській економіці, приводячи до рекордно низького рівня рубля та високої інфляції.
  • Нові санкції спрямовані на обмеження діяльності 'тіньового флоту' Росії та ослаблення військово-промислового комплексу.
  • У 15-му пакеті санкцій ЄС обмежено діяльність китайських компаній, що підтримують російську військову агресію через постачання компонентів для дронів та мікроелектроніки.
  • Заходи включають заборону на поїздки, замороження активів та обмеження надання економічних ресурсів, а також розширений список кораблів, що підпадають під санкції.

Що відомо про підготовку ЄС 16-го пакету санкцій проти РФ

Під час виступу у Європейському парламенті фон дер Ляєн наголосила, що понад третина російського бюджету сьогодні спрямовується на військові витрати, що перетворює російську економіку на "економіку війни".

Тому, як підкреслила президентка Єврокомісії, критично важливо підірвати фінансові ресурси російського диктатора Володимира Путіна.

Минулого тижня ми ухвалили наш 15-й пакет санкцій, до якого увійшли обмеження проти тіньового флоту Росії та схем обходу санкцій. А вже готується 16-й пакет, — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що санкції вже завдають суттєвого удару по російській економіці:

  • Рубль перебуває на рекордно низькому рівні з початку повномасштабної війни, попри спроби стабілізації з боку російського Центрального банку.

  • Інфляція в окремих секторах російської економіки досягла 70%.

За даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, новий пакет санкцій можуть представити країнам-членам ЄС вже у січні 2025 року.

Що відомо про 15-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Як зазначається, новий санкційний пакет спрямований на обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії та ослаблення її військово-промислового комплексу.

До санкційного списку увійшли 54 особи та 30 організацій із Росії, Китаю та КНДР. Серед них — російський "тіньовий флот", військові, причетні до ударів по "Охматдиту", та особи, відповідальні за депортацію дітей і поширення пропаганди.

Вперше санкції запроваджені проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку для підтримки російської військової агресії. Ці заходи включають заборону на поїздки, замороження активів та обмеження надання економічних ресурсів.

Також розширено список кораблів, яким заборонено доступ до портів ЄС і надання морських послуг. До нього додано 52 танкери з третіх країн, що належать до "тіньового флоту" Путіна. Загальна кількість суден, які потрапили під санкції, зросла до 79.

У список також внесено 32 нових суб’єкти, які сприяють російському військово-промисловому комплексу. Проти них посилено обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що можуть покращити російський оборонний сектор.

Ці компанії та організації розташовані не лише в Росії, але й у третіх країнах, включаючи Китай, Індію, Іран, Сербію та ОАЕ.

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