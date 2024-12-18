Євросоюз розпочав підготовку 16-го пакету санкцій проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 16-й пакет санкцій перебуває на етапі підготовки. Він має посилити економічний тиск на Росію.

Що відомо про підготовку ЄС 16-го пакету санкцій проти РФ

Під час виступу у Європейському парламенті фон дер Ляєн наголосила, що понад третина російського бюджету сьогодні спрямовується на військові витрати, що перетворює російську економіку на "економіку війни".

Тому, як підкреслила президентка Єврокомісії, критично важливо підірвати фінансові ресурси російського диктатора Володимира Путіна.

While the old Syria is gone, the new one isn’t born yet.



The coming weeks and months will be crucial to shape it.



Europe will play its role.



Providing humanitarian aid, contributing to recovery and reconstruction ↓

https://t.co/kKlgYkGA9k — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 18, 2024

Минулого тижня ми ухвалили наш 15-й пакет санкцій, до якого увійшли обмеження проти тіньового флоту Росії та схем обходу санкцій. А вже готується 16-й пакет, — заявила фон дер Ляєн. Поширити

Президентка Єврокомісії підкреслила, що санкції вже завдають суттєвого удару по російській економіці:

Рубль перебуває на рекордно низькому рівні з початку повномасштабної війни, попри спроби стабілізації з боку російського Центрального банку.

Інфляція в окремих секторах російської економіки досягла 70%.

За даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, новий пакет санкцій можуть представити країнам-членам ЄС вже у січні 2025 року.

Що відомо про 15-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Як зазначається, новий санкційний пакет спрямований на обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії та ослаблення її військово-промислового комплексу.

До санкційного списку увійшли 54 особи та 30 організацій із Росії, Китаю та КНДР. Серед них — російський "тіньовий флот", військові, причетні до ударів по "Охматдиту", та особи, відповідальні за депортацію дітей і поширення пропаганди.

Вперше санкції запроваджені проти китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку для підтримки російської військової агресії. Ці заходи включають заборону на поїздки, замороження активів та обмеження надання економічних ресурсів.

Також розширено список кораблів, яким заборонено доступ до портів ЄС і надання морських послуг. До нього додано 52 танкери з третіх країн, що належать до "тіньового флоту" Путіна. Загальна кількість суден, які потрапили під санкції, зросла до 79.

У список також внесено 32 нових суб’єкти, які сприяють російському військово-промисловому комплексу. Проти них посилено обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, що можуть покращити російський оборонний сектор.

Ці компанії та організації розташовані не лише в Росії, але й у третіх країнах, включаючи Китай, Індію, Іран, Сербію та ОАЕ.