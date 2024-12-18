Евросоюз начал подготовку 16-го пакета санкций против РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что 16-й пакет санкций находится на этапе подготовки. Он должен усилить экономическое давление на Россию.

Что известно о подготовке ЕС 16-го пакета санкций против РФ

Во время выступления в Европейском парламенте фон дер Ляен подчеркнула, что более трети российского бюджета сегодня направляется на военные расходы, что превращает российскую экономику в "экономику войны".

Поэтому, как подчеркнула президент Еврокомиссии, критически важно взорвать финансовые ресурсы российского диктатора Владимира Путина.

While the old Syria is gone, the new one isn’t born yet.



The coming weeks and months will be crucial to shape it.



Europe will play its role.



Providing humanitarian aid, contributing to recovery and reconstruction ↓

https://t.co/kKlgYkGA9k — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 18, 2024

На прошлой неделе мы приняли наш 15 пакет санкций, в который вошли ограничения против теневого флота России и схем обхода санкций. А уже готовится 16-й пакет, — заявила фон дер Ляен. Поделиться

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что санкции уже наносят существенный удар по российской экономике:

Рубль находится на рекордно низком уровне с начала полномасштабной войны, несмотря на попытки стабилизации со стороны российского Центрального банка.

Инфляция в отдельных секторах русской экономики достигла 70%.

По данным редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка, новый пакет санкций могут представить странам-членам ЕС уже в январе 2025 года.

Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР.

Впервые санкции введены против китайских компаний, поставляющих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.

Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.

В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.

Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.