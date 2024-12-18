Евросоюз начал подготовку 16-го пакета санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз начал подготовку 16-го пакета санкций против РФ

Урсула фон дер Ляен
Евросоюз начал подготовку 16-го пакета санкций против РФ
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что 16-й пакет санкций находится на этапе подготовки. Он должен усилить экономическое давление на Россию.

Главные тезисы

  • 16-й пакет санкций ЕС направлен на усиление экономического давления на Россию и взрыв финансовых ресурсов Владимира Путина.
  • Предыдущий 15-й пакет санкций уже нанёс существенный удар по российской экономике, снизив курс рубля и увеличив инфляцию.
  • Новые санкции ориентированы на ограничение деятельности теневого флота России и ослабление военно-промышленного комплекса.
  • Еврокомиссия подчеркивает важность взорвать финансовые ресурсы российского диктатора для сдерживания его военной агрессии.
  • Ожидается, что 16-й пакет санкций может быть представлен странам-членам ЕС уже в январе 2025 года.

Что известно о подготовке ЕС 16-го пакета санкций против РФ

Во время выступления в Европейском парламенте фон дер Ляен подчеркнула, что более трети российского бюджета сегодня направляется на военные расходы, что превращает российскую экономику в "экономику войны".

Поэтому, как подчеркнула президент Еврокомиссии, критически важно взорвать финансовые ресурсы российского диктатора Владимира Путина.

На прошлой неделе мы приняли наш 15 пакет санкций, в который вошли ограничения против теневого флота России и схем обхода санкций. А уже готовится 16-й пакет, — заявила фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что санкции уже наносят существенный удар по российской экономике:

  • Рубль находится на рекордно низком уровне с начала полномасштабной войны, несмотря на попытки стабилизации со стороны российского Центрального банка.

  • Инфляция в отдельных секторах русской экономики достигла 70%.

По данным редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка, новый пакет санкций могут представить странам-членам ЕС уже в январе 2025 года.

Что известно о 15-м пакете санкций ЕС против РФ

Как отмечается, новый санкционный пакет направлен на ограничение деятельности "теневого флота" России и ослабление ее военно-промышленного комплекса.

В санкционный список вошли 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР.

Впервые санкции введены против китайских компаний, поставляющих компоненты для дронов и микроэлектронику для поддержки российской военной агрессии. Эти меры включают запрет на поездки, замораживание активов и ограничение предоставления экономических ресурсов.

Также расширен список кораблей, которым запрещен доступ к портам ЕС и предоставление морских услуг. В него добавлены 52 танкера из третьих стран, принадлежащих к "теневому флоту" Путина. Общее количество попавших под санкции судов возросло до 79.

В список также внесено 32 новых субъекта, способствующих российскому военно-промышленному комплексу. Против них ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут улучшить российский оборонный сектор.

Эти компании и организации расположены не только в России, но и в третьих странах, включая Китай, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ.

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