Євросоюз ухвалив нові тарифи на аграрну продукцію та добрива з РФ і РБ

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається у Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив, що вироблені в Росії й Білорусі.

Євросоюз ухвалив нові тарифи на продукцію з РФ і РБ

Про це повідомили дипломати, які беруть участь у зустрічі європейських міністрів.

Рада ЄС ухвалила сьогодні нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня, — повідомило джерело. Поширити

Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, що запроваджують нові тарифи на решту сільськогосподарських товарів та певних добрив з Росії й Білорусі, які ще не були суб’єктом для додаткових митних зборів. Метою є скоротити залежність ЄС від такого імпорту, а також скоротити російські експортні надходження, щоб обмежити здатність Росії продовжувати фінансування її агресивної війни проти України.

Як зазначається, імплементація цього рішення буде відслідковуватися, щоб забезпечити захист для європейських фермерів та виробників добрив. При цьому тарифи на російські та білоруські азотні добрива будуть вводитися поступово, із застосуванням перехідного періоду у три роки.

Нові тарифи будуть застосовуватися проти сільськогосподарських товарів, що становили 15 відсотків усього аграрного імпорту з Росії до ЄС у 2023 році. Нові регуляторні правила набудуть чинності з 1 липня 2025 року.

За статистичними даними, які наводяться у повідомленні, у 2023 році імпорт добрив з Росії становив близько 25 відсотків від загального імпорту цієї продукції до ЄС, на суму 1,28 мільярда євро.

Як повідомлялося, раніше комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про збільшення на 50% тарифів на імпорт певних сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі. Поширити

Зокрема під нові тарифи підпадають цукор, оцет, борошно та корм для тварин. На добрива, що імпортуються з Росії й Білорусі, запровадять тариф у 6,5%, а також додатково — митний збір у 40-45 євро за тонну на період 2025-2026 років. Очікується, що такий митний збір на російські й білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року.