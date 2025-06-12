Евросоюз принял новые тарифы на аграрную продукцию и удобрения из РФ и РБ

Совет министров Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящий в Люксембурге, принял решение о введении новых тарифов на импорт в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в России и Беларуси.

Евросоюз принял новые тарифы на продукцию из РФ и РБ

Об этом сообщили дипломаты, участвующие во встрече европейских министров.

Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля, — сообщил источник. Поделиться

Совет ЕС принял регуляторные правила, вводящие новые тарифы на остальные сельскохозяйственные товары и определенные удобрения из России и Беларуси, которые еще не были субъектом для дополнительных таможенных пошлин. Цель — сократить зависимость ЕС от такого импорта, а также сократить российские экспортные поступления, чтобы ограничить способность России продолжать финансирование ее агрессивной войны против Украины.

Как отмечается, имплементация этого решения будет отслеживаться для обеспечения защиты для европейских фермеров и производителей удобрений. При этом тарифы на российские и белорусские азотные удобрения будут вводиться постепенно, с применением переходного периода в три года.

Новые тарифы будут применяться против сельскохозяйственных товаров, составивших 15 процентов всего аграрного импорта из России в ЕС в 2023 году. Новые регуляторные правила вступят в силу с 1 июля 2025 года.

По статистическим данным, приводимым в сообщении, в 2023 году импорт удобрений из России составил около 25 процентов от общего импорта этой продукции в ЕС, на сумму 1,28 миллиарда евро.

Как сообщалось, ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии и Совета ЕС об увеличении на 50% тарифов на импорт определенных сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Поделиться

В частности, под новые тарифы подпадают сахар, уксус, мука и корм для животных. На импортируемые из России и Беларуси удобрения введут тариф в 6,5%, а также дополнительно — таможенную пошлину в 40-45 евро за тонну на период 2025-2026 годов. Ожидается, что такая таможенная пошлина на российские и белорусские удобрения вырастет до 430 евро за тонну к 2028 году.