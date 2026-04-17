Кабінети для віддаленої роботи з'являться у потягах Японії

Поїзди "Сінкансен" незабаром матимуть індивідуальні робочі місця для спокійної та безперешкодної видаленої роботи. Пропозиція може зацікавити айтівців, менеджерів та інших пасажирів, котрі зможуть заплатити за послугу.

В японських потягах можна буде працювати у кабінеті

Нещодавно представлені швидкісні поїзди "Сінкансен" протягом наступних кількох місяців отримають кілька ексклюзивних приватних кабінетів. Вони включатимуть високотехнологічні послуги, для покращення умов віддаленої роботи та продуктивності інтернету.

Кабінети з'являться у жовтні у поїздах N700S, що експлуатуються Центральною японською залізницею (JR Central) на лінії Токайдо. Поїзди "Сінкансен" з'єднують Токіо зі станцією Сін-Осака. Серія N700S експлуатується з 2020 року та пропонують експлуатаційну швидкість 300 км/год за максимальної швидкості 363 км/год.

Кабінети будуть оснащені технологією шумозаглушення Personalized Sound Zone. Розроблені мобільним оператором NTT Docomo, пристрої PSZ вбудовані безпосередньо в підголівники та не потребують фізичних навушників. Технологія створює локалізоване аудіополе навколо вух слухача та призначена для людей, які не бажають носити гарнітуру протягом тривалого часу.

Кабінет в японському потягу

Ще однією перевагою стане антена 5G, розроблена компанією Asahi Glass Co, вбудована безпосередньо у віконне скло. Дрібну сітчаста структура не заважатиме огляду з вікна. Модеми 5G підключені через пряме дротове з'єднання до бортового Wi-Fi. Система значно зменшить затримки, пов'язані з традиційним бездротовим з'єднанням у поїздах "Сінкансен".

JR Central повідомляє, що початкове впровадження включатиме лише дві окремі кабіни в кожному поїзді, а до кінця 2026 фінансового року шість поїздів N700S будуть оснащені новим обладнанням. Протягом наступних років очікується збільшення кількості кабінетів в поїздах та збільшення кількості поїздів, які їх мають.