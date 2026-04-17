Кабінети для віддаленої роботи з'являться у потягах Японії
Джерело:  Nikkei Asia

Поїзди "Сінкансен" незабаром матимуть індивідуальні робочі місця для спокійної та безперешкодної видаленої роботи. Пропозиція може зацікавити айтівців, менеджерів та інших пасажирів, котрі зможуть заплатити за послугу.

Головні тези:

  • Поява кабінетів для віддаленої роботи на поїздах лінії Токайдо в Японії відкриє нові можливості для айтівців, менеджерів та інших пасажирів.
  • Спеціальні кабінети включатимуть технологію шумозаглушення Personalized Sound Zone для комфортної роботи без використання навушників.

В японських потягах можна буде працювати у кабінеті

Нещодавно представлені швидкісні поїзди "Сінкансен" протягом наступних кількох місяців отримають кілька ексклюзивних приватних кабінетів. Вони включатимуть високотехнологічні послуги, для покращення умов віддаленої роботи та продуктивності інтернету.

Кабінети з'являться у жовтні у поїздах N700S, що експлуатуються Центральною японською залізницею (JR Central) на лінії Токайдо. Поїзди "Сінкансен" з'єднують Токіо зі станцією Сін-Осака. Серія N700S експлуатується з 2020 року та пропонують експлуатаційну швидкість 300 км/год за максимальної швидкості 363 км/год.

Кабінети будуть оснащені технологією шумозаглушення Personalized Sound Zone. Розроблені мобільним оператором NTT Docomo, пристрої PSZ вбудовані безпосередньо в підголівники та не потребують фізичних навушників. Технологія створює локалізоване аудіополе навколо вух слухача та призначена для людей, які не бажають носити гарнітуру протягом тривалого часу.

Ще однією перевагою стане антена 5G, розроблена компанією Asahi Glass Co, вбудована безпосередньо у віконне скло. Дрібну сітчаста структура не заважатиме огляду з вікна. Модеми 5G підключені через пряме дротове з'єднання до бортового Wi-Fi. Система значно зменшить затримки, пов'язані з традиційним бездротовим з'єднанням у поїздах "Сінкансен".

JR Central повідомляє, що початкове впровадження включатиме лише дві окремі кабіни в кожному поїзді, а до кінця 2026 фінансового року шість поїздів N700S будуть оснащені новим обладнанням. Протягом наступних років очікується збільшення кількості кабінетів в поїздах та збільшення кількості поїздів, які їх мають.

