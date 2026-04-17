Кабинеты для удаленной работы появятся в поездах Японии

Поезда "Синкансен" в скором времени будут иметь индивидуальные рабочие места для спокойной и беспрепятственной удаленной работы. Предложение может заинтересовать айтовцев, менеджеров и других пассажиров, которые могут заплатить за услугу.

В японских поездах можно будет работать в кабинете

Недавно представленные скоростные поезда "Синкансен" в течение следующих нескольких месяцев получат несколько эксклюзивных частных кабинетов. Они будут включать высокотехнологичные услуги для улучшения условий удаленной работы и производительности интернета.

Кабинеты появятся в октябре в поездах N700S, эксплуатируемых по Центральной японской железной дороге (JR Central) на линии Токайдо. Поезда "Синкансен" соединяют Токио со станцией Син-Осака. Серия N700S эксплуатируется с 2020 года и предлагают эксплуатационную скорость 300 км/ч при максимальной скорости 363 км/ч.

Кабинеты будут оснащены технологией шумоподавления Personalized Sound Zone. Разработанные мобильным оператором NTT Docomo, устройства PSZ встроены непосредственно в подголовники и не нуждаются в физических наушниках. Технология создает локализованное аудиополе вокруг ушей слушателя и предназначена для людей, не желающих носить гарнитуру в течение длительного времени.

Еще одним преимуществом станет антенна 5G, разработанная компанией Asahi Glass Co, встроенная непосредственно в оконные стекла. Мелкая сетчатая структура не будет мешать обзору из окна. Модемы 5G подключены через прямое проводное соединение к бортовому Wi-Fi. Система значительно снизит задержки, связанные с традиционным беспроводным соединением в поездах "Синкансен".

JR Central сообщает, что первоначальное внедрение будет включать в себя только две отдельные кабины в каждом поезде, а к концу 2026 финансового года шесть поездов N700S будут оснащены новым оборудованием. В течение следующих лет ожидается увеличение количества кабинетов в поездах и увеличение количества имеющихся их поездов.