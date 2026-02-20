Ученые раскрыли еще одну загадку памяти и времени

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что события, между которыми проходит больше времени, запоминают гораздо лучше повторяющихся с короткими промежутками между ними.

Время оказывает непосредственное влияние на механизмы памяти

Новое исследование было проведено с привлечением мышей. Именно у них разделенные во времени события вызвали выработку большего количества дофамина, необходимого для закрепления воспоминаний.

По словам ученых, они включали грызунам звуковой сигнал, после которого давали вознаграждение в виде сахарного сиропа, пишет Nature Neuroscience.

Авторы исследования объясняют, что в одном случае между повторами проходила минута, а в другом — 10 минут.

Несмотря на то, что вторая группа мышей тренировалась меньше, после меньшего количества повторов у них проявлялось облизывание в ожидании вознаграждения. То, что в их мозге сформировалась связь между звуковым сигналом и сахарным сиропом, подтвердило и выработку дофамина, задействованного в системе вознаграждений мозга. Поделиться

На этом фоне авторы исследования пришли к выводу, что мозг лучше запечатлевает в памяти события, между которыми проходит больше времени.