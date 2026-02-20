Науковці розкрили ще одну загадку пам'яті та часу

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що події, між якими минає більше часу, запам’ятовують набагато краще за ті, що повторюються з короткими проміжками між ними.
Головні тези:
- Мозок, імовірно, краще запам’ятовує події, пов’язані з винагородою.
- Нове відкриття ставить під сумнів традиційну модель асоціативного навчання.
Час безпосередньо впливає на механізми пам'яті
Нове дослідження провели із залученням мишей. Саме у них розділені в часі події викликали вироблення більшої кількості дофаміну, потрібного для закріплення спогадів.
За словами науковців, вони вмикали гризунам звуковий сигнал, після якого давали винагороду у вигляді цукрового сиропу, пише Nature Neuroscience.
Автори дослідження пояснюють, що в одному випадку між повторами минала хвилина, а в іншому — 10 хвилин.
На цьому тлі автори дослідження дійшли висновку, що мозок ліпше закарбовує у пам’яті події, між якими минає більше часу.
Що важливо розуміти, це нове відкриття є викликом для традиційної моделі асоціативного навчання, у якій саме кількість повторів впливає на запам’ятовування.
