Науковці розкрили ще одну загадку пам'яті та часу
Час безпосередньо впливає на механізми пам'яті
Джерело:  online.ua

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що події, між якими минає більше часу, запам’ятовують набагато краще за ті, що повторюються з короткими проміжками між ними.

Головні тези:

  • Мозок, імовірно, краще запам’ятовує події, пов’язані з винагородою.
  • Нове відкриття ставить під сумнів традиційну модель асоціативного навчання.

Час безпосередньо впливає на механізми пам'яті

Нове дослідження провели із залученням мишей. Саме у них розділені в часі події викликали вироблення більшої кількості дофаміну, потрібного для закріплення спогадів.

За словами науковців, вони вмикали гризунам звуковий сигнал, після якого давали винагороду у вигляді цукрового сиропу, пише Nature Neuroscience.

Автори дослідження пояснюють, що в одному випадку між повторами минала хвилина, а в іншому — 10 хвилин.

Попри те, що друга група мишей тренувалася менше, у них після меншої кількості повторів проявлялося облизування в очікуванні винагороди. Те, що в їхньому мозку сформувався зв’язок між звуковим сигналом і цукровим сиропом, підтвердило й вироблення дофаміну, задіяного у системі винагород мозку.

На цьому тлі автори дослідження дійшли висновку, що мозок ліпше закарбовує у пам’яті події, між якими минає більше часу.

Що важливо розуміти, це нове відкриття є викликом для традиційної моделі асоціативного навчання, у якій саме кількість повторів впливає на запам’ятовування.

