Кабмін дозволив бізнесу фіксувати ціну на електроенергію

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що бізнес отримав можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Глава Кабміну наголосила, що вже ухвалено рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Нові зміни для українського бізнесу — що вирішив уряд

За словами Свириденко, непобутові споживачі отримають можливість купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.

На цьому тлі глава Кабміну анонсувала перші торги вже незабаром.

Прем’єр-міністерка також уточнила, що для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго: 2% — через квартальні контракти, 1% — через піврічні та ще 1% — через річні.

Що це змінить на практиці? Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Очільниця Кабміну звернула увагу на те, що довгострокові контракти є звичною практикою в Європі.

Вони дають можливість залучати фінансування на нові енергетичні проєкти.

Що стосується побутових споживачів, то для поки жодних змін не передбачено.