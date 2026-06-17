Кабмін дозволив бізнесу фіксувати ціну на електроенергію
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін дозволив бізнесу фіксувати ціну на електроенергію

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що бізнес отримав можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Глава Кабміну наголосила, що вже ухвалено рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Головні тези:

  • Цей механізм допоможе бізнесу планувати витрати, інвестиції та виробництво.
  • Для побутових споживачів поки нічого не змінюється. 

Нові зміни для українського бізнесу — що вирішив уряд

За словами Свириденко, непобутові споживачі отримають можливість купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.

На цьому тлі глава Кабміну анонсувала перші торги вже незабаром.

Прем’єр-міністерка також уточнила, що для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго: 2% — через квартальні контракти, 1% — через піврічні та ще 1% — через річні.

Що це змінить на практиці? Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Очільниця Кабміну звернула увагу на те, що довгострокові контракти є звичною практикою в Європі.

Вони дають можливість залучати фінансування на нові енергетичні проєкти.

Що стосується побутових споживачів, то для поки жодних змін не передбачено.

Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, — уточнила Свириденко.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В ЄС стартувала підготовка до відкриття 2-6 кластерів для вступу України
Україна дедалі ближче до вступу в ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ОГП оголосив завершення розслідування щодо Януковича та 16 ексвисокопосадовців
Офіс Генерального прокурора
Кравченко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна спільно з MBDA створить нову версію крилатої ракети "Нептун"
Нептун

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?