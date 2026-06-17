В ЄС стартувала підготовка до відкриття 2-6 кластерів для вступу України
Категорія
Політика
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В ЄС стартувала підготовка до відкриття 2-6 кластерів для вступу України

Україна дедалі ближче до вступу в ЄС
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17 червня в Раді Європейського союзу розпочався розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови (з 2 по 6). Тобто фактично йдеться про старт офіційної підготовки до їхнього відкриття.

Головні тези:

  • Напередодні Зеленський висловив вдячність лідерам Європи за відкриття першого кластера.
  • На переконання президента, перешкод для вступу України в ЄС більше немає.

Україна дедалі ближче до вступу в ЄС

Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на свої анонімні джерела в офіційному Брюсселі.

За словами інсайдерів, скликання робочої група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA), яка і займається цим питанням, передбачає залучення фахівців з усіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Фактично саме 17 червня відбувся старт офіційної технічної підготовки 2-6 кластерів до відкриття, а також їхнє детальне обговорення у колі європейських дипломатів.

На наступному етапі роботи запланована оцінка результатів скринінгу та їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС (COREPER).

За попередніми даними, дискусії з цього приводу стартують вже наступного тижня.

Також робочі групи COELA і COREPER мають надалі обговорити й затвердити Спільну позицію ЄС (що включає перелік необхідних реформ, які треба здійснити) щодо кожного кластера, що й буде означати його готовність до відкриття.

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