В ЄС стартувала підготовка до відкриття 2-6 кластерів для вступу України

17 червня в Раді Європейського союзу розпочався розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови (з 2 по 6). Тобто фактично йдеться про старт офіційної підготовки до їхнього відкриття.
Головні тези:
- Напередодні Зеленський висловив вдячність лідерам Європи за відкриття першого кластера.
- На переконання президента, перешкод для вступу України в ЄС більше немає.
Україна дедалі ближче до вступу в ЄС
Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на свої анонімні джерела в офіційному Брюсселі.
За словами інсайдерів, скликання робочої група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA), яка і займається цим питанням, передбачає залучення фахівців з усіх 27 країн-членів Євросоюзу.
Фактично саме 17 червня відбувся старт офіційної технічної підготовки 2-6 кластерів до відкриття, а також їхнє детальне обговорення у колі європейських дипломатів.
На наступному етапі роботи запланована оцінка результатів скринінгу та їх формальне схвалення на засіданні Комітету постійних представників ЄС (COREPER).
За попередніми даними, дискусії з цього приводу стартують вже наступного тижня.
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