Тіньовий флот, енергетика та ВПК. Євросоюз ухвалив мініпакет нових санкцій проти Росії

Рада ЄС 15 червня ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.
Головні тези:
- Євросоюз ухвалив мініпакет санкцій проти Росії, включаючи обмежувальні заходи для осіб і компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.
- Нові санкції спрямовані на ураження російського тіньового флоту.
Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції
Про це йдеться в офіційному комюніке Ради ЄС.
Зокрема, цим рішенням ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо 7 осіб та 21 юридичної особи, які підтримують російський військово-промисловий комплекс та його співучасників у третіх країнах.
Ці заходи спрямовані проти кількох виробників та постачальників дронів та іншого військового обладнання для російської армії, що використовується у війні проти України.
Під обмеження, зокрема, потрапили:
АТ "Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна", засноване державною корпорацією "Роскосмос",
китайські компанії Shenzhen Minghuaxin і Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.
Крім того, обмеження торкнулися військового інноваційного технополісу "ЕРА" та Фонду перспективних досліджень, створених урядом РФ для розвитку передових безпілотних технологій у військових цілях.
До нового санкційного списку увійшли 10 фізичних осіб і одна організація, серед яких — російські пропагандисти, причетні до зовнішніх інформаційних маніпуляцій і втручання, зокрема Анатолій Кузічов, Кирил Федоров, Роман Антоновський і Марія Волконська, головна редакторка контрольованої державою "Кримської газети". Вони відповідальні за поширення дезінформації, спрямованої на виправдання та легітимізацію війни Росії проти України.
Також Рада ЄС внесла до санкційного списку одну організацію та 15 осіб, серед яких російські судді та прокурори, а також співробітники правоохоронних органів, органів державної безпеки та медичний персонал, які причетні до переслідування, отруєння та смерті Алексєя Навального.
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