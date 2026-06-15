Тіньовий флот, енергетика та ВПК. Євросоюз ухвалив мініпакет нових санкцій проти Росії

Рада ЄС 15 червня ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.

Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції

Про це йдеться в офіційному комюніке Ради ЄС.

Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її "тіньовому флоту", та завадити поширенню російської пропаганди. Поширити

Зокрема, цим рішенням ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо 7 осіб та 21 юридичної особи, які підтримують російський військово-промисловий комплекс та його співучасників у третіх країнах.

Ці заходи спрямовані проти кількох виробників та постачальників дронів та іншого військового обладнання для російської армії, що використовується у війні проти України.

Під обмеження, зокрема, потрапили:

АТ "Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна", засноване державною корпорацією "Роскосмос",

китайські компанії Shenzhen Minghuaxin і Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.

Крім того, обмеження торкнулися військового інноваційного технополісу "ЕРА" та Фонду перспективних досліджень, створених урядом РФ для розвитку передових безпілотних технологій у військових цілях.

Пакет передбачає внесення до списку 2 осіб, Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, та 24 суб’єктів, пов’язаних з перевезенням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема через російський "тіньовий флот". Вони охоплюють "Лукойл-Західний Сибір" та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі. Поширити

До нового санкційного списку увійшли 10 фізичних осіб і одна організація, серед яких — російські пропагандисти, причетні до зовнішніх інформаційних маніпуляцій і втручання, зокрема Анатолій Кузічов, Кирил Федоров, Роман Антоновський і Марія Волконська, головна редакторка контрольованої державою "Кримської газети". Вони відповідальні за поширення дезінформації, спрямованої на виправдання та легітимізацію війни Росії проти України.