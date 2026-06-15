Теневой флот, энергетика и ВПК. Евросоюз принял мини-пакет новых санкций против России
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Экономика
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Теневой флот, энергетика и ВПК. Евросоюз принял мини-пакет новых санкций против России

ЕС
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Совет ЕС 15 июня принял так называемый минипакет санкций против России, который утвердили параллельно с тем, как идет работа над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.

Главные тезисы

  • Минипакет санкций против России включает ограничительные меры для лиц и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
  • Новые санкции направлены на поражение теневого флота России и сокращение доходов страны от энергетики.

Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях

Об этом говорится в официальном коммюнике Совета ЕС.

Этот пакет включает в общей сложности 34 физических и 47 юридических лиц и призван еще больше ограничить российский военно-промышленный комплекс, сократить доходы России от энергетики, ударив по ее "теневому флоту" и помешать распространению российской пропаганды.

В частности, этим решением ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 человек и 21 юридического лица, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс и его соучастников в третьих странах.

Эти меры направлены против нескольких производителей и поставщиков дронов и другого военного оборудования для российской армии, которое используется в войне против Украины.

Под ограничения, в частности, попали:

  • АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", основанное государственной корпорацией "Роскосмос",

  • китайские компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.

Кроме того, ограничения коснулись военного инновационного технополиса "ЭРА" и Фонда перспективных исследований, созданных правительством РФ для развития передовых беспилотных технологий в военных целях.

Пакет предусматривает внесение в список 2 человек, Тахира Гараева и Константина Рогача, и 24 субъектов, связанных с перевозкой и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в том числе через российский "теневой флот". Они охватывают "Лукойл-Западную Сибирь" и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

В новый санкционный список вошли 10 физических лиц и одна организация, среди которых — российские пропагандисты, причастные к внешним информационным манипуляциям и вмешательствам, в частности Анатолий Кузичев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский и Мария Волконская, главная редактор контролируемой государством "Крымской газеты". Они ответственны за распространение дезинформации, направленной на оправдание и легитимизацию войны России против Украины.

Также Совет ЕС внес в санкционный список одну организацию и 15 человек, среди которых российские судьи и прокуроры, а также сотрудники правоохранительных органов, органов государственной безопасности и медицинский персонал, причастные к преследованию, отравлению и смерти Алексея Навального.

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