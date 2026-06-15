Теневой флот, энергетика и ВПК. Евросоюз принял мини-пакет новых санкций против России

Совет ЕС 15 июня принял так называемый минипакет санкций против России, который утвердили параллельно с тем, как идет работа над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.
Главные тезисы
- Минипакет санкций против России включает ограничительные меры для лиц и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
- Новые санкции направлены на поражение теневого флота России и сокращение доходов страны от энергетики.
Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях
Об этом говорится в официальном коммюнике Совета ЕС.
В частности, этим решением ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 человек и 21 юридического лица, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс и его соучастников в третьих странах.
Эти меры направлены против нескольких производителей и поставщиков дронов и другого военного оборудования для российской армии, которое используется в войне против Украины.
Под ограничения, в частности, попали:
АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина", основанное государственной корпорацией "Роскосмос",
китайские компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.
Кроме того, ограничения коснулись военного инновационного технополиса "ЭРА" и Фонда перспективных исследований, созданных правительством РФ для развития передовых беспилотных технологий в военных целях.
В новый санкционный список вошли 10 физических лиц и одна организация, среди которых — российские пропагандисты, причастные к внешним информационным манипуляциям и вмешательствам, в частности Анатолий Кузичев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский и Мария Волконская, главная редактор контролируемой государством "Крымской газеты". Они ответственны за распространение дезинформации, направленной на оправдание и легитимизацию войны России против Украины.
Также Совет ЕС внес в санкционный список одну организацию и 15 человек, среди которых российские судьи и прокуроры, а также сотрудники правоохранительных органов, органов государственной безопасности и медицинский персонал, причастные к преследованию, отравлению и смерти Алексея Навального.
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