В ЕС стартовала подготовка к открытию 2-6 кластеров для вступления Украины
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В ЕС стартовала подготовка к открытию 2-6 кластеров для вступления Украины

Украина все ближе к вступлению в ЕС
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17 июня в Совете Европейского союза началось рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы (с 2 по 6). То есть фактически речь идет о старте официальной подготовки к их открытию.

Главные тезисы

  • Накануне Зеленский поблагодарил лидеров Европы за открытие первого кластера.
  • По мнению президента, препятствий для вступления Украины в ЕС больше нет.

Украина все ближе к вступлению в ЕС

Об этом сообщают украинские журналисты с ссылкой на свои анонимные источники в официальном Брюсселе.

По словам инсайдеров, созыв рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA), которая и занимается этим вопросом, предусматривает привлечение специалистов из всех 27 стран-членов Евросоюза.

Фактически, именно 17 июня состоялся старт официальной технической подготовки 2-6 кластеров к открытию, а также их детальное обсуждение в кругу европейских дипломатов.

На следующем этапе запланирована оценка результатов скрининга и их формальное одобрение на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER).

По предварительным данным, дискуссии на этот счет стартуют уже на следующей неделе.

Также рабочие группы COELA и COREPER должны в дальнейшем обсудить и утвердить Совместную позицию ЕС (включающую перечень необходимых реформ, которые необходимо осуществить) по каждому кластеру, что и будет означать его готовность к открытию.

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