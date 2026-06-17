В ЕС стартовала подготовка к открытию 2-6 кластеров для вступления Украины

17 июня в Совете Европейского союза началось рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы (с 2 по 6). То есть фактически речь идет о старте официальной подготовки к их открытию.

Украина все ближе к вступлению в ЕС

Об этом сообщают украинские журналисты с ссылкой на свои анонимные источники в официальном Брюсселе.

По словам инсайдеров, созыв рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA), которая и занимается этим вопросом, предусматривает привлечение специалистов из всех 27 стран-членов Евросоюза.

Фактически, именно 17 июня состоялся старт официальной технической подготовки 2-6 кластеров к открытию, а также их детальное обсуждение в кругу европейских дипломатов.

На следующем этапе запланирована оценка результатов скрининга и их формальное одобрение на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER).

По предварительным данным, дискуссии на этот счет стартуют уже на следующей неделе.