Кабмин разрешил бизнесу фиксировать цену на электроэнергию

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что бизнес получил возможность заранее фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год вперед и не зависеть от резких колебаний на рынке. Глава Кабмина подчеркнула, что уже принято решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

Новые изменения для украинского бизнеса — что решило правительство

По словам Свириденко, небытовые потребители получат возможность покупать электроэнергию по фиксированным условиям на продолжительный период на прозрачных конкурентных аукционах.

На этом фоне глава Кабмина анонсировала первые торги уже в скором времени.

Премьер-министр также уточнила, что для пилотного запуска будет предложено 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии — Энергоатома и Укргидроэнерго: 2% — через квартальные контракты, 1% — через полугодовые и еще 1% — через годовые.

Что это изменит на практике? Сегодня потребители электричества зависят от краткосрочного рынка в сутки, где цены могут существенно колебаться. Зимой из-за высокого спроса цены растут, а в весенние или летние месяцы падают. Новый механизм позволяет заранее зафиксировать цену и объемы поставок, планировать затраты, инвестиции и производство. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Глава Кабмина обратила внимание на то, что долгосрочные контракты являются привычной практикой в Европе.

Они позволяют привлекать финансирование на новые энергетические проекты.

Что касается бытовых потребителей, то пока никаких изменений не предусмотрено.