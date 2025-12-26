Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС — за яких умов
Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС — за яких умов

Міністерство охорони здоров'я України
Кабмін

Кабінет міністрів України своїм рішенням визначив, що продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на основі ліцензії та за наявності низки умов.

Головні тези:

  • Перелік умов продажу безрецептурних ліків на автозаправних станціях включає дотримання умов зберігання та контролю якості ліків.
  • Метою рішення Кабміну про дозвіл продажу ліків на АЗС є зниження цін на препарати та зроблення їх доступнішими.
  • Маркетингові послуги для виробників і імпортерів ліків будуть надаватися за прозорими умовами, що сприятиме підвищенню доступності препаратів для пацієнтів.

Безрецептурні ліки продаватимуть на АЗС України

До цих умов належать:

  • дотримання умов зберігання ліків;

  • приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;

  • облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

Як пояснили в міністерстві, метою цих змін є знизити ціни на безрецептурні ліки і зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні.

До того ж мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання.

Орім цього уряд встановив порядок надання маркетингових послуг.

Виробники і імпортери ліків можуть отримувати такі послуги від аптек виключно добровільно — ініціювати або вимагати їх як обов’язкову умову співпраці заборонено. Йдеться про прозорі інструменти просування препаратів у місцях продажу без впливу на склад, якість чи ціну лікарських засобів.

Як зазначається, це рішення створює рівні умови конкуренції для виробників, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати доступніші за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що при цьому запуск Нацкаталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків.

Задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів.

