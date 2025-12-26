Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС — за яких умов

Кабінет міністрів України своїм рішенням визначив, що продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на основі ліцензії та за наявності низки умов.
Головні тези:
- Перелік умов продажу безрецептурних ліків на автозаправних станціях включає дотримання умов зберігання та контролю якості ліків.
- Метою рішення Кабміну про дозвіл продажу ліків на АЗС є зниження цін на препарати та зроблення їх доступнішими.
- Маркетингові послуги для виробників і імпортерів ліків будуть надаватися за прозорими умовами, що сприятиме підвищенню доступності препаратів для пацієнтів.
Безрецептурні ліки продаватимуть на АЗС України
До цих умов належать:
дотримання умов зберігання ліків;
приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;
облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.
Як пояснили в міністерстві, метою цих змін є знизити ціни на безрецептурні ліки і зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні.
До того ж мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання.
Орім цього уряд встановив порядок надання маркетингових послуг.
Як зазначається, це рішення створює рівні умови конкуренції для виробників, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати доступніші за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів.
У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що при цьому запуск Нацкаталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків.
Задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-