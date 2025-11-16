Зеленський наказав Кабміну провести повне оновлення АРМА

Вранці 16 листопада президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з очільницею Кабміну Юлією Свириденко. У центрі уваги — нові рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.
Головні тези:
- Оновлення АРМА повинне відбуватися у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами.
- Також важливо здійснити аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.
Перезавантаження енергетики — який план дій
За словами глави держави, він оголосив низку важливих доручень для Кабінету Міністрів України:
внести на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
провести процес оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду;
Юлія Свириденко повинна внести на розгляд ВРУ подання на призначення керівника Фонду державного майна України;
у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами здійснити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.
оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.
