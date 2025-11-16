Зеленський наказав Кабміну провести повне оновлення АРМА

внести на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами здійснити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.