Зеленський обіцяє нові кадрові рішення на тлі корупційного скандалу
Зеленський обіцяє нові кадрові рішення на тлі корупційного скандалу

Володимир Зеленський
Свириденко та Зеленський

14 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою України Юлії Свириденко. Вона доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях після викриття корупційної схеми в “Енергоатомі”, а глава держави пообіцяв нові кадрові рішення.

Головні тези:

  • Терміни перевірок мають бути оперативними.
  • Союзників України інформують про розвиток скандалу.

Зеленський буде ухвалювати нові кадрові рішення

За словами глави держави, терміни аудити повинні бути оперативними.

Окрім того, наголошується, що всі результати одразу передадуть правоохоронними та антикорупційним органам для відповідного реагування.

З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення. Доручив також оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень. Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді — Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також вказано, Юлія Свириденко відзвітувала щодо реалізації програм підтримки прифронтових і прикордонних громад — фінансування триває.

Володимир Зеленський наголосив, що 15 листопада стартує нова програма зимової підтримки для наших людей — незабаром Кабмін представить усі подробиці.

Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг, — додав президент.

