Зеленський обіцяє нові кадрові рішення на тлі корупційного скандалу

З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення. Доручив також оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень. Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді — Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції.