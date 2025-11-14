Зеленський обіцяє нові кадрові рішення на тлі корупційного скандалу

14 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою України Юлії Свириденко. Вона доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях після викриття корупційної схеми в “Енергоатомі”, а глава держави пообіцяв нові кадрові рішення.
Головні тези:
- Терміни перевірок мають бути оперативними.
- Союзників України інформують про розвиток скандалу.
Зеленський буде ухвалювати нові кадрові рішення
За словами глави держави, терміни аудити повинні бути оперативними.
Окрім того, наголошується, що всі результати одразу передадуть правоохоронними та антикорупційним органам для відповідного реагування.
Також вказано, Юлія Свириденко відзвітувала щодо реалізації програм підтримки прифронтових і прикордонних громад — фінансування триває.
Володимир Зеленський наголосив, що 15 листопада стартує нова програма зимової підтримки для наших людей — незабаром Кабмін представить усі подробиці.
