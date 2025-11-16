Зеленский обещает новые кадровые решения на фоне коррупционного скандала

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Она доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях после разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", а глава государства пообещал новые кадровые решения.
Главные тезисы
- Сроки проверок должны быть оперативными.
- Союзников Украины информируют о развитии скандала.
Зеленский будет принимать новые кадровые решения
По словам главы государства, сроки аудитов должны быть оперативными.
Кроме того, указано, что все результаты сразу будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.
Также указано, что Юлия Свириденко отчиталась о реализации программ поддержки прифронтовых и пограничных общин — финансирование продолжается.
Владимир Зеленский подчеркнул, что 15 ноября стартует новая программа зимней поддержки для украинцев — в ближайшее время Кабмин представит все подробности.
