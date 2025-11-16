Зеленский обещает новые кадровые решения на фоне коррупционного скандала

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Она доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях после разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", а глава государства пообещал новые кадровые решения.

Зеленский будет принимать новые кадровые решения

По словам главы государства, сроки аудитов должны быть оперативными.

Кроме того, указано, что все результаты сразу будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.

С учетом результатов будут и кадровые решения. Поручил также оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решений. Прозрачность государственных компаний и отсутствие каких-либо схем должна быть гарантирована. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве — Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции. Владимир Зеленский Президент Украины

Также указано, что Юлия Свириденко отчиталась о реализации программ поддержки прифронтовых и пограничных общин — финансирование продолжается.

Владимир Зеленский подчеркнул, что 15 ноября стартует новая программа зимней поддержки для украинцев — в ближайшее время Кабмин представит все подробности.