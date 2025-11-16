Зеленский обещает новые кадровые решения на фоне коррупционного скандала
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обещает новые кадровые решения на фоне коррупционного скандала

Владимир Зеленский
Зеленский будет принимать новые кадровые решения
Read in English
Читати українською

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Она доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях после разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме", а глава государства пообещал новые кадровые решения.

Главные тезисы

  • Сроки проверок должны быть оперативными.
  • Союзников Украины информируют о развитии скандала.

Зеленский будет принимать новые кадровые решения

По словам главы государства, сроки аудитов должны быть оперативными.

Кроме того, указано, что все результаты сразу будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.

С учетом результатов будут и кадровые решения. Поручил также оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решений. Прозрачность государственных компаний и отсутствие каких-либо схем должна быть гарантирована. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве — Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также указано, что Юлия Свириденко отчиталась о реализации программ поддержки прифронтовых и пограничных общин — финансирование продолжается.

Владимир Зеленский подчеркнул, что 15 ноября стартует новая программа зимней поддержки для украинцев — в ближайшее время Кабмин представит все подробности.

В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и этой зимой предусматриваем не меньший объем, — добавил президент.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт
Сикорский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Мидас". НАБУ обнародовало часть материалов дела насчет масштабной коррупции в энергетике
НАБУ
НАБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Коррупция в энергетике. НАБУ раскрыло новые подробности
Хищение в энергетике – новые детали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?