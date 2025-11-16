Зеленский приказал Кабмину провести полное обновление АРМА

Утром 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с главой Кабмина Юлией Свириденко. В центре внимания – новые решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.
Главные тезисы
- Обновление АРМА должно происходить в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами.
- Также важно осуществить аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и сбежавшим в Россию коллаборантам.
Перезагрузка энергетики — какой план действий
По словам главы государства, он объявил ряд важных поручений для Кабинета Министров Украины:
внести на рассмотрение парламента безотлагательный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
провести процесс обновления руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора;
Юлия Свириденко должна внести на рассмотрение ВРУ представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины;
в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами осуществить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.
оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и сбежавшим в Россию коллаборантам.
