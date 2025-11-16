Зеленский приказал Кабмину провести полное обновление АРМА
Зеленский приказал Кабмину провести полное обновление АРМА

Утром 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-совещание с главой Кабмина Юлией Свириденко. В центре внимания – новые решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.

Главные тезисы

  • Обновление АРМА должно происходить в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами.
  • Также важно осуществить аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и сбежавшим в Россию коллаборантам.

Перезагрузка энергетики — какой план действий

По словам главы государства, он объявил ряд важных поручений для Кабинета Министров Украины:

  • внести на рассмотрение парламента безотлагательный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

  • провести процесс обновления руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора;

  • Юлия Свириденко должна внести на рассмотрение ВРУ представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины;

  • в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами осуществить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.

  • оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и сбежавшим в Россию коллаборантам.

Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины.

