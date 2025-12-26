Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на АЗС — при каких условиях
Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на АЗС — при каких условиях

Министерство здравоохранения Украины
Кабмин
Кабинет министров Украины своим решением определил, что продавать безрецептурное лекарство в помещениях автозаправочных станций можно на основе лицензии и при наличии ряда условий.

Главные тезисы

  • Кабмин установил условия продаж безрецептурных лекарств на АЗС, включая соблюдение хранения и контроля качества препаратов.
  • Целью решения является снижение цен на лекарства и повышение доступности для населения.
  • Маркетинговые услуги для производителей лекарств будут предоставляться прозрачно с целью повышения доступности препаратов для пациентов.

Безрецептурные лекарства будут продавать на АЗС Украины

К этим условиям относятся:

  • соблюдение условий хранения лекарств;

  • прием и контроль качества лекарства будет обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества лекарств;

  • обустройство в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарства отдельно от других товаров.

Разрешена также торговля безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы, при условии соблюдения требований хранения и входного контроля лекарств.

Как пояснили в министерстве, целью этих изменений является снизить цены на безрецептурное лекарство и сделать их доступнее там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют.

К тому же, сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения.

Кроме этого правительство установило порядок предоставления маркетинговых услуг.

Производители и импортеры лекарства могут получать такие услуги от аптек исключительно добровольно — инициировать или требовать их как обязательное условие сотрудничества запрещено. Речь идет о прозрачных инструментах продвижения препаратов в местах продаж без влияния на состав, качество или цену лекарственных средств.

Как отмечается, это решение создает равные условия конкуренции для производителей, прежде всего украинских, и позволяет легально и прозрачно продвигать более доступные по цене препараты, ранее часто менее заметные для потребителей.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что при этом запуск Нацкатолога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств.

Задекларированные цены фиксированы, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов.

