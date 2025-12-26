Кабмин разрешил продавать безрецептурные лекарства на АЗС — при каких условиях

Кабинет министров Украины своим решением определил, что продавать безрецептурное лекарство в помещениях автозаправочных станций можно на основе лицензии и при наличии ряда условий.
Главные тезисы
- Кабмин установил условия продаж безрецептурных лекарств на АЗС, включая соблюдение хранения и контроля качества препаратов.
- Целью решения является снижение цен на лекарства и повышение доступности для населения.
- Маркетинговые услуги для производителей лекарств будут предоставляться прозрачно с целью повышения доступности препаратов для пациентов.
Безрецептурные лекарства будут продавать на АЗС Украины
К этим условиям относятся:
соблюдение условий хранения лекарств;
прием и контроль качества лекарства будет обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества лекарств;
обустройство в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарства отдельно от других товаров.
Как пояснили в министерстве, целью этих изменений является снизить цены на безрецептурное лекарство и сделать их доступнее там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют.
К тому же, сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения.
Кроме этого правительство установило порядок предоставления маркетинговых услуг.
Как отмечается, это решение создает равные условия конкуренции для производителей, прежде всего украинских, и позволяет легально и прозрачно продвигать более доступные по цене препараты, ранее часто менее заметные для потребителей.
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что при этом запуск Нацкатолога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств.
Задекларированные цены фиксированы, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов.
