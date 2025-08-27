Кабмін оприлюднив постанову щодо виїзду за кордон чоловіків віком до 22 років

Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Правила стосуються також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Зміни запрацюють вже завтра (наступного дня після офіційного опублікування постанови).

Про це повідомляє Урядовий портал.

У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил.

Постанова Кабміну

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація. Через це чоловіки віком від 18 до 60 років не мали права залишати країну, за винятком окремих категорій, передбачених постановою уряду.

Тепер же вік дозволених для виїзду громадян розширюється: можливість безперешкодного перетину кордону отримали чоловіки від 18 до 22 років включно.

Водночас для певних категорій обмеження залишаються чинними. Йдеться про тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування — вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.

Під час перетину кордону чоловіки 18-22 років, як і інші категорії, яким дозволений виїзд з країни, зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ. Поширити

Раніше точилися дискусії навколо питання щодо виїзду молодих українців. Спікер ВРУ Руслан Стефанчук ще в липні наголошував, що чоловіки 18-22 років фактично не підлягають мобілізації, однак були обмежені у праві виїзду за кордон.