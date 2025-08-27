Кабмин обнародовал постановление о выезде за границу мужчин в возрасте до 22 лет

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
Главные тезисы
- Постановлением Кабмина разрешается мужчинам 18-22 лет свободно покидать границу во время военного положения.
- Изменения вступают в силу немедленно после официального опубликования и касаются граждан, находящихся за границей.
- Для выезда необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ для мужчин 18-22 лет и других категорий граждан.
Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам до 22 лет
Правила касаются также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Изменения заработают уже завтра (на следующий день после официального опубликования постановления).
Об этом сообщает Правительственный портал.
В случае введения на территории Украины военного положения, ограничение пересечения государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2 настоящих Правил.
С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имели права покидать страну, за исключением отдельных категорий, предусмотренных постановлением правительства.
Теперь возраст разрешенных для выезда граждан расширяется: возможность беспрепятственного пересечения границы получили мужчины от 18 до 22 лет включительно.
В то же время для определенных категорий ограничения остаются в силе. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления — они по-прежнему смогут уезжать только в командировку.
Ранее шли дискуссии вокруг вопроса о выезде молодых украинцев. Спикер ВРУ Руслан Стефанчук еще в июле отмечал, что мужчины 18-22 лет фактически не подлежат мобилизации, однако были ограничены в праве выезда за границу.
