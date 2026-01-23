Кабмін пообіцяв фінансову підтримку працівникам критичної інфраструктури і підприємцям

Українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.
Головні тези:
- Працівники критичної інфраструктури, такі як енергетики, тепловики, комунальники та газовики, можуть отримати додаткові 20 тисяч гривень до зарплати від уряду.
- Для підприємців і фізичних осіб-підприємців розроблено пакет підтримки у вигляді одноразової фінансової допомоги на енергонезалежність та кредитування енергообладнання під 0% ставку.
Виплати енергетикам і не тільки: що відомо про нову ініціативу Кабміну
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що виплати зможуть отримати українські:
енергетики;
тепловики;
газовики;
комунальники;
залізничники.
Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Вона додала, що такі фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють подачу світла, води, газу та тепла українцям.
При цьому Кабмін спростив отримання виплат — списки ремонтників подадуть підприємства. Кожному, хто має право на отримання додаткових 20 тисяч гривень, надійде повідомлення через "Дію" або смс.
Також уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.
Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він містить:
Одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.
ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої потреби, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.
Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.
Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.
Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.
Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.
