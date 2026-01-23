Кабмін пообіцяв фінансову підтримку працівникам критичної інфраструктури і підприємцям
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін пообіцяв фінансову підтримку працівникам критичної інфраструктури і підприємцям

Юлія Свириденко
енергетики

Українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць.

Головні тези:

  • Працівники критичної інфраструктури, такі як енергетики, тепловики, комунальники та газовики, можуть отримати додаткові 20 тисяч гривень до зарплати від уряду.
  • Для підприємців і фізичних осіб-підприємців розроблено пакет підтримки у вигляді одноразової фінансової допомоги на енергонезалежність та кредитування енергообладнання під 0% ставку.

Виплати енергетикам і не тільки: що відомо про нову ініціативу Кабміну

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що виплати зможуть отримати українські:

  • енергетики;

  • тепловики;

  • газовики;

  • комунальники;

  • залізничники.

Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Вона додала, що такі фахівці щодня виїжджають на пошкоджені об'єкти та відновлюють подачу світла, води, газу та тепла українцям.

Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть у лютому.

При цьому Кабмін спростив отримання виплат — списки ремонтників подадуть підприємства. Кожному, хто має право на отримання додаткових 20 тисяч гривень, надійде повідомлення через "Дію" або смс.

Також уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він містить:

  • Одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої потреби, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

  • Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

Деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін дозволив продавати безрецептурні ліки на АЗС — за яких умов
Міністерство охорони здоров'я України
Кабмін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін сподівається на прискорений вступ України до ЄС — що відомо
Україна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін затвердив нові правила щодо комендантської години в Україні — що змінилося
Олексій Кулеба
Кабмін затвердив нові правила щодо комендантської години в Україні — що змінилося

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?