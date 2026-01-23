Кабмин пообещал финансовую поддержку работникам критической инфраструктуры и предпринимателям

Украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили прибавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен в месяц.

Выплаты энергетикам и не только: что известно о новой инициативе Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что выплаты смогут получить украинские:

энергетики;

тепловики;

газовики;

коммунальщики;

железнодорожники.

Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы.

Она добавила, что такие специалисты каждый день выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают подачу света, воды, газа и тепла украинцам.

Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале. Поделиться

При этом Кабмин упростил получение выплат — списки ремонтников подадут предприятия. Каждому, кто имеет право на получение дополнительных 20 тысяч гривен, поступит сообщение через "Действие" или смс.

Также правительство вводит дополнительную поддержку предпринимателям в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.

Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров был принят пакет поддержки. Он содержит:

Единоразовая финансовая помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.

ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника.

Подача заявки — через портал Действие. Затем заявку верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.

Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату услуг электроэнергии. Поделиться

Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.

Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен.