Кабмин пообещал финансовую поддержку работникам критической инфраструктуры и предпринимателям

Украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили прибавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен в месяц.
Главные тезисы
- Работникам критической инфраструктуры назначены прибавки к зарплате в размере 20 тысяч гривен в месяц с января по март.
- Предприниматели и физические лица-предприниматели могут получить единовременную финансовую помощь на энергонезависимость и кредит на энергооборудование под 0% ставку.
Выплаты энергетикам и не только: что известно о новой инициативе Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что выплаты смогут получить украинские:
энергетики;
тепловики;
газовики;
коммунальщики;
железнодорожники.
Дополнительные 20 тысяч гривен к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы.
Она добавила, что такие специалисты каждый день выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают подачу света, воды, газа и тепла украинцам.
При этом Кабмин упростил получение выплат — списки ремонтников подадут предприятия. Каждому, кто имеет право на получение дополнительных 20 тысяч гривен, поступит сообщение через "Действие" или смс.
Также правительство вводит дополнительную поддержку предпринимателям в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.
Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров был принят пакет поддержки. Он содержит:
Единоразовая финансовая помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.
ФЛП 2–3 групп, работающих в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.
Размер выплаты зависит от количества наемных работников при условии наличия по меньшей мере одного работника.
Подача заявки — через портал Действие. Затем заявку верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.
Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.
Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.
Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Кредиты предоставляют около 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-