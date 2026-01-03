Кабмин надеется на ускоренное вступление Украины в ЕС — что известно

Вступление Украины в ЕС запланировано на 2030 год, но сроки могут сократиться. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

Амбициозная цифра: в Кабмине озвучили дату вступления Украины в ЕС

По его словам, сейчас Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, предусматривающему завершение переговоров по вступлению до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС до 2030 года.

Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий вступления в ЕС, также рассматривать международный договор о вступлении в блок. Соответственно, дальше он уже должен ратифицироваться, и по календарю, вступление в ЕС — в 2030 году. Поделиться

В то же время чиновник отметил, что эти сроки могут быть сокращены по политическим соображениям. В частности, он упомянул мирный план из 20 пунктов, в котором указана "более амбициозная" дата.

В середине декабря западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что последняя версия черновика мирного плана для Украины предусматривает, среди прочего, вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года. Однако эти термины не были согласованы с самим Европейским союзом.