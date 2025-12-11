Вступление Украины в ЕС — Кос объявила о новом формате технических переговоров

На неформальном заседании Совета по общим делам (в компетенцию этого органа входит также расширение) 11 декабря ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, не зависящих от венгерского вето.

ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной вопреки вето Венгрии

Об этом заявили датский министер по вопросам ЕС Мари Бьер и еврокомиссар Марта Кос во Львове.

Мари Бьер выразила сожаление по поводу того, что правительство Орбана так и не отменило свою блокаду, из-за чего другие европейские страны были вынуждены искать пути ее обхода.

Многие из нас разочарованы тем, что мы не смогли официально открыть Кластер 1, но я очень горжусь тем, что нам это удалось согласовать технический процесс — фронтлоудинг (frontloading). Сегодня мы подтвердили этот новый подход, и следующее председательство, председательство Кипра сможет его продолжить… Это значит, что процесс расширения с участием Украины не остановился. Поделиться

Еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли на технический процесс, в отношении которого нет опасности вето с венгерской стороны.

Сегодня страны-члены ЕС дали четкое направление работы... Есть список реформ и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ.

Мари Бьер уточнила, что этот путь, по сути, означает обход венгерского вето, но на время. Для закрытия переговорных глав необходимо получить согласие всех членов ЕС и это невозможно обойти.