Вступление Украины в ЕС — Кос объявила о новом формате технических переговоров

На неформальном заседании Совета по общим делам (в компетенцию этого органа входит также расширение) 11 декабря ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, не зависящих от венгерского вето.
Главные тезисы
- ЕС запустил новый формат технических переговоров с Украиной, обходящий венгерское вето.
- Техническая работа продолжается даже при формальной блокаде для быстрого открытия переговорных кластеров после ее снятия.
- Новый подход к техническому процессу расширения исключает опасность вето со стороны Венгрии.
ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной вопреки вето Венгрии
Об этом заявили датский министер по вопросам ЕС Мари Бьер и еврокомиссар Марта Кос во Львове.
Мари Бьер выразила сожаление по поводу того, что правительство Орбана так и не отменило свою блокаду, из-за чего другие европейские страны были вынуждены искать пути ее обхода.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос подтвердила, что теперь Украина и ЕС перешли на технический процесс, в отношении которого нет опасности вето с венгерской стороны.
Сегодня страны-члены ЕС дали четкое направление работы... Есть список реформ и никто не может наложить вето на проведение Украиной этих реформ.
Мари Бьер уточнила, что этот путь, по сути, означает обход венгерского вето, но на время. Для закрытия переговорных глав необходимо получить согласие всех членов ЕС и это невозможно обойти.
