Вступ України до ЄС — Кос оголосила про новий формат технічних переговорів

На неформальному засіданні Ради з загальних справ (до компетенції цього органу входить також розширення) 11 грудня ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Про це заявили данська міністерка з питань ЄС Марі Б'єр та єврокомісарка Марта Кос у Львові.

Марі Б'єр висловила жаль з приводу того, що уряд Орбана так і не скасував свою блокаду, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи її обходу.

Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам це вдалося узгодити технічний процес — фронтлоудинг (frontloading). Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила, що тепер Україна та ЄС перейшли на технічний процес, щодо якого немає небезпеки вето з угорського боку.

Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи... Є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ.

Марі Б'єр уточнила, що цей шлях по суті означає обхід угорського вето, але на певний час. Для закриття переговорних глав необхідно отримати згоду усіх членів ЄС, і це неможливо обійти.