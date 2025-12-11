Вступ України до ЄС — Кос оголосила про новий формат технічних переговорів
Вступ України до ЄС — Кос оголосила про новий формат технічних переговорів

На неформальному засіданні Ради з загальних справ (до компетенції цього органу входить також розширення) 11 грудня ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето. 

Головні тези:

  • ЄС оголосив про новий формат технічних переговорів з Україною, який обходить угорське вето.
  • Цей шлях дозволяє Україні та ЄС продовжувати процес розширення без перешкод.
  • Технічна робота проводиться навіть при формальній блокаді, щоб швидко відкрити переговорні кластери після її зняття.

ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною попри вето Угорщини

Про це заявили данська міністерка з питань ЄС Марі Б'єр та єврокомісарка Марта Кос у Львові.

Марі Б'єр висловила жаль з приводу того, що уряд Орбана так і не скасував свою блокаду, через що інші європейські країни були змушені шукати шляхи її обходу.

Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1, але я дуже пишаюся тим, що нам це вдалося узгодити технічний процес — фронтлоудинг (frontloading). Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила, що тепер Україна та ЄС перейшли на технічний процес, щодо якого немає небезпеки вето з угорського боку.

Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи... Є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ.

Марі Б'єр уточнила, що цей шлях по суті означає обхід угорського вето, але на певний час. Для закриття переговорних глав необхідно отримати згоду усіх членів ЄС, і це неможливо обійти.

Процедури розширення вимагають одностайності для відкриття переговорних кластерів. Ми не змогли зняти це блокування, але ми обрали інший підхід… Навіть якщо формально блокада є, ми можемо продовжувати технічну роботу, яку необхідно виконати (в рамках переговорів). А потім, коли блокада буде знята, ми зможемо дуже швидко, відкрити переговорні кластери і закрити їх.

